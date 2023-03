France Biotech annonce la création d’une task force dédiée à l’anatomopathologie pour répondre aux enjeux de la transformation numérique et faire émerger une filière d’excellence française

Pour répondre à ces enjeux, France Biotech , l’association professionnelle des entrepreneurs de l’innovation en santé, annonce la création d’une task force (un groupe de réflexion) dédiée à l’anatomopathologie pour fédérer les acteurs du secteur et favoriser l’émergence d’une filière d’excellence française. L’une de ses premières missions consistera à dresser un état des lieux précis des besoins de chaque acteur et de définir avec eux un cahier des charges pour porter des propositions auprès des pouvoirs publics.Pour Jean-François Pomerol, président directeur général de Tribun Health et en charge de la task force : « Les professionnels de santé sont très favorables à la transformation numérique, les solutions sont matures et la réglementation est en place avec le marquage CE, cependant le financement reste le nerf de la guerre : quels sont les moyens mis à disposition des laboratoires ? quel est le modèle économique ?, peut-on imaginer de nouvelles cotations pour ces actes?, comment les données sont utilisées pour de nouvelles approches diagnostiques ? ce sont ces enjeux que nous tenterons d’adresser dans la task force dédiée à l’anatomopathologie de France Biotech. J’appelle toutes les forces vives, médecins, académiques, industriels, à rejoindre la task force pour faire émerger une filière d’anatomopathologie en France ».« Nous arrivons à un moment décisif de la transformation numérique dans le secteur de l’anatomopathologie. Cette transformation dans ce domaine médical clé aura de forts impacts dans la transversalité de l’organisation des soins : aide rapide à la décision, expertise et consultation à distance, réutilisation des données pour le développement d'IA pour une meilleure connaissance des pathologies, flux de travail plus aisé (ergonomie, efficacité) et formation. Autant d’enjeux pour faire émerger une filière numérique d’excellence en anatomo- pathologie en France. Ainsi, en réunissant et fédérant les différentes parties prenantes (médecins du secteur public et du secteur libéral, internes en formation, sociétés savantes, chercheurs, industriels, experts), en s’appuyant sur les expériences fructueuses et en co- construisant un cadre incitateur avec les pouvoirs publics, cette task force a pour ambition d’aider au déploiement de cette filière et d'accélérer la transformation numérique de l’anatomopathologie sur notre territoire », conclut Franck Mouthon, président de France Biotech.