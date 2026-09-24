Fabienne Bartoli rejoint le Snitem en qualité de Directrice générale

Elle s’inscrira dans la continuité des actions déjà engagées par le Snitem, avec l’ambition d’en renforcer la portée et l’impact au service de ses adhérents. Sa connaissance approfondie du système de santé, de ses mécanismes de décision et de ses acteurs constituera à cet égard un atout majeur pour l’organisation. Son action visera notamment à renforcer la capacité du Snitem à anticiper les évolutions du système de santé, à défendre les intérêts de ses adhérents, à faire entendre leurs enjeux dans le débat public et à contribuer à obtenir des avancées concrètes pour la filière. « C’est avec beaucoup de confiance que nous accueillons Fabienne Bartoli à la Direction générale du Snitem. Sa connaissance du système de santé, de ses acteurs et de ses mécanismes de décision constitue un atout majeur pour notre organisation et pour nos adhérents. Dans un environnement en profonde transformation, nous avons besoin d’un Snitem fort, capable d’anticiper, de proposer et de peser. Avec le Conseil d’administration, je lui accorde toute ma confiance pour poursuivre la dynamique engagée et porter, aux côtés de nos adhérents, les ambitions de la filière du dispositif médical. », déclare Laurence Comte-Arassus, Présidente du Snitem.