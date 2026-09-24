Le CHU de Lille inaugure « Lumières de vies liées », un lieu mémoriel rendant hommage aux donneurs d’organes

Pour créer un lieu répondant à un cahier des charges exigeant en matière d’accessibilité, d’intégration à l’environnement, tenant compte du sens, des messages à transmettre et des usages, le CHU de Lille a souhaité réaliser ce lieu mémoriel en partenariat avec l’Ecole Supérieure de Design et Arts appliqués et Communication (ESDAC) de Lille. Initié par la Délégation aux affaires culturelles du CHU de Lille et Delphine Merle, designer et enseignante à l’ESDAC, un workshop d’une semaine a permis aux étudiants de Bachelor 2 Design d'espace de travailler à la création d’un lieu mémoriel, tutorés par des enseignants design couleur et architecture de l’ESDAC et accompagnés par les équipes du CHU de Lille. Le projet lauréat « Lumières de vies liées », sélectionné à l’issue d’un jury constitué de représentants de l’ESDAC, du CHU de Lille et d’associations de personnes greffées, a été désigné en avril 2024. Ensuite, un travail a été initié avec les étudiantes de l’ESDAC, la designer Delphine Merle et les équipes techniques du CHU de Lille pour réaliser une étude de faisabilité et aboutir à la réalisation de l’œuvre.



« Lumières de vies liées », projet réalisé par les étudiantes en design et architecture d’intérieur Montserrat Mancilla et Camille Butruille est une composition mêlant couleurs, lumières et sonorités. Dialogue entre design et art contemporain, articulé autour de l’accessibilité et de la transmission, « Lumières de vies liées » propose une expérience sensorielle avec la couleur, la lumière et le mouvement. Le fragment, la symbolique et le mouvement sont en effet au cœur de sa composition. Chaque élément suspendu représente une singularité, une histoire, une présence. Réunis, ces fragments symbolisent les liens créés par le don d’organes. Les teintes orangées, jaunes et terreuses évoquent la chaleur et le recueillement, tout en faisant écho à la brique, caractéristique du territoire lillois et omniprésente dans l’architecture de la Cité hospitalière. La lumière et le vent font évoluer l’œuvre au fil de la journée. Les plaques suspendues se déplacent et produisent une légère sonorité. Le lieu mémoriel devient ainsi une structure vivante, dont chaque vibration rappelle symboliquement les donneurs.



« Nous avons identifié deux concepts clés pour orienter notre réflexion : les “fragments lumineux”, grâce à l’utilisation de matériaux métalliques de différentes teintes et textures pour fragmenter la lumière, et la “symbolique colorée”, en intégrant un large éventail de teintes terreuses orangées pour symboliser le recueillement humain et pour harmoniser la structure avec son environnement architectural, notamment les bâtiments typiques du nord de la France. Nous avons également intégré le mouvement et la sonorité à notre mémorial, en construisant une structure métallique qui sert d’ossature, sur laquelle une peau composée de carreaux colorés et attachés par des anneaux, vient se glisser. Cette peau “vivante” réagira au vent et produira de légers sons en hommage aux donneurs. » indiquent Montserrat Mancilla et Camille Butruille.



L’espace se situe en extérieur, à l’arrière de l’hôpital Claude Huriez, dans un passage végétalisé ouvert à tous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est facilement accessible, y compris pour les personnes à mobilité réduite, et facilement repérable. Un parking se trouve à proximité, facilitant ainsi l’accès. Cette réalisation a été rendue possible grâce au soutien de mécènes et de donateurs particuliers, via le Fonds de dotation du CHU de Lille : Mme Gilberte Ameye, Cardiogreffes Hauts-de-France, Transhépate, France Rein, France Adot 59, Institut Georges Lopez, E3CORTEX, Organ Recovery et les donateurs particuliers.