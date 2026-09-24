L'ARS Île-de-France lance un nouveau portail d’information destiné à toutes celles et ceux qui s’engagent en santé

Le lancement de ce portail s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de la démocratie en santé portée par l'ARS Île-de-France dans le cadre de son Projet régional de santé 2023-2028. Cette mobilisation se traduit notamment par le renouvellement des représentants des usagers au sein des commissions des usagers (CDU) des établissements de santé franciliens. Avec 67 % des mandats pourvus à l'issue de la campagne de renouvellement, près de 30 % de nouveaux représentants engagés et une diminution du nombre d'établissements ne disposant pas de représentants des usagers, la participation des usagers continue de progresser dans la région.



Cette dynamique a été mise à l'honneur lors de la Rencontre régionale des représentants des usagers co-organisée par l’ARS et France Assos Santé Île-de-France, qui a réuni près de 300 participants autour du partage d'expériences et de la valorisation de leur engagement au service de la qualité des soins et de l'expérience des patients. Elle se reflète également dans le bilan annuel 2026 du Projet régional de santé, publié par l'ARS Île-de-France. Ce bilan rend compte des avancées réalisées grâce à la mobilisation conjointe des institutions, établissements, professionnels, élus et collectivités territoriales, associations, représentants des usagers et citoyens. En valorisant les actions menées sur les territoires, les résultats obtenus au bénéfice des Franciliennes et des Franciliens ainsi que les perspectives à venir, cette synthèse illustre la place centrale accordée à la démocratie en santé dans la construction des politiques de santé régionales, en cohérence avec les principes du contrat de méthode signé entre la CRSA et l’ARS.



Avec ce nouveau portail, l'ARS Île-de-France entend poursuivre cette dynamique collective et offrir à chacun un espace de référence pour s'informer, contribuer et agir en faveur de la santé en Île-de-France.