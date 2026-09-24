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Performance des SMR : L’Anap renforce son action avec trois nouveaux guides, un autodiagnostic et un appui terrain

Rédigé par Rédaction le Jeudi 24 Septembre 2026 à 09:52 | Lu 108 fois

Chaque année, 1 million de patients sont pris en charge en soins médicaux et de réadaptation (SMR) en France. Pour soutenir l’évolution des prises en charge en SMR afin de répondre à la demande de soins, l'Anap propose des outils articulés autour de trois priorités : optimiser la performance des plateaux techniques, accélérer le développement de l'ambulatoire et faciliter la réadaptation à domicile.