FILT’RAY, la révolution signée AQUATOOLS

Loin de s’en tenir à ces nombreux atouts, la gamme FILT’RAY s’inscrit en outre résolument dans une démarche éco-responsable. Celle-ci ne se matérialise pas uniquement à travers une durée de vie plus longue que la moyenne – et qui permet, de fait, d’espacer les remplacements et donc de réduire les déchets. Elle se traduit également par un recours à la technologie dite de la fibre creuse, qui permet d’avoir des filtres plus compacts et donc de limiter l’utilisation du plastique (-30 % par rapport à d’autres produits du marché) pour une empreinte carbone mieux maîtrisée. Le packaging n’est pas en reste, avec un emballage extérieur conçu en carton 100 % recyclé et recyclable. Avec FILT’RAY, le français AQUATOOLS fait assurément la course en têteArticle publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.