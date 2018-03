Entre GHT et accréditation, les biologistes sur plusieurs fronts

Comment le SNBH appréhende-t-il aujourd’hui le défi des GHT ?

Nous avons réalisé une première enquête cet été auprès de nos confrères hospitaliers, afin d’adapter nos actions à leurs préoccupations réelles. Notre stratégie est actuellement en cours d’élaboration. Mais, si l’on s’en tient aux quelques retours dont nous avons déjà eu écho, la perception des GHT est fonction des conditions locales. Lorsque les biologistes ont été associés à l’élaboration du projet médical partagé et qu’ils sont soutenus par leurs directions générales, les restructurations apportées par le GHT sont dans l’ensemble assez bien vécues. Mais lorsque le périmètre géographique du groupement est perçu comme incohérent, ou lorsqu’il n’y a que peu de synergies entre les différents LBM, il est vécu comme une contrainte, ce qui peut complexifier la mise en place de projets de coopération. Il n’y a pas, ici, de modèle prédéfini qu’il suffirait d’appliquer tel quel. Chaque GHT a des spécificités qui lui sont propres, et chaque projet de biologie territoriale doit se construire en cohérence avec ces spécificités et en lien avec les professionnels concernés.



Comment articuler cet enjeu des GHT avec celui de l’accréditation ?

C’est justement tout le problème. Il est déjà difficile, sinon impossible de but en blanc, de faire fusionner deux systèmes qualité pour n’en faire plus qu’un : il faut d’abord définir une stratégie de convergence, puis probablement faire fonctionner les deux systèmes en parallèle le temps de finaliser la réunion des documents et aboutir à ce nouveau système unifié. Or il est rare qu’un GHT n’associe que deux LBM… Un groupe de travail spécifique a à ce titre été créé au sein du COFRAC, et le SNBH y participe aux côtés d’autres instances professionnelles. La constitution des GHT soulève d’ailleurs une autre question : quid de l’interopérabilité des Systèmes d’Information de Laboratoire (SIL) ? Peu de SIL sont aujourd’hui communicants à l’échelle d’un GHT, alors qu’il s’agit là d’une condition essentielle pour créer des filières territoriales. Or la mise en œuvre de cette convergence informatique n’est pas du ressort des biologistes, mais des directions des systèmes d’information, en lien avec le schéma directeur partagé des SI. De la même manière, quid des achats groupés ? À compter du 1er janvier 2018, l’établissement support du GHT devra assurer la fonction achats pour le compte des établissements parties. Quel contrôle auront les biologistes sur les achats les concernant ? Ce sont là autant d’interrogations légitimes, sur lesquelles se penche aujourd’hui le SNBH.



L’année 2018 sera donc celle de nouveaux combats.

Elle sera plutôt placée sous le signe d’échanges suivis avec les pouvoirs publics, afin qu’ils entendent les inquiétudes des biologistes hospitaliers. La montée en charge de l’accréditation sans tenir compte des autres contraintes auxquelles sont confrontés les biologistes hospitaliers ne peut, aujourd’hui, se faire dans les délais requis sans dégrader nos conditions d’exercice. C’est un des messages que nous souhaitons faire passer aux tutelles. Et nous sommes ouverts à la discussion !