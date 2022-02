Échographie au point d’intervention : Tristel mobilise son expertise unique

2

« L’échographie au point d’intervention, aussi connue sous les termes ”Point of Care Ulstrasound” (POCUS), a dès l’origine retenu notre attention : cette modalité en pleine expansion voit le dispositif d’imagerie se rendre là où se trouve le patient et non l’inverse. Pour que l’examen se fasse en toute sécurité, il faut donc pouvoir effectuer une désinfection de niveau approprié des dispositifs, et ce, à l’endroit même où se trouve le patient. C’est justement là qu’interviennent Tristel et sa chimie unique issue de la synthèse du ClO», explique le directeur de Tristel France, Bart Leemans. Cette technologie complexe s’impose en effet comme la solution la plus pertinente pour assurer la sécurité de l’acte échographique au point d’utilisation, qu’il s’agisse d’une intervention invasive par voie endocavitaire, d’une procédure stérile comme la pose d’un cathéter central veineux, ou pour orienter rapidement la prise en charge d’un patient arrivé aux urgences et non transportable. Avec des solutions simples d’utilisation, Tristel met à portée de main la désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux semi-critiques, en offrant la plus pratique, rapide (30 secondes seulement), portable et efficace des solutions. « Nos désinfectants par essuyage ont été validés sur les types 16 et 18 du HPV, responsables de la très large majorité des cancers aérodigestifs et du col de l’utérus. Les tests ont été menés par un laboratoire expert sur les virus natifs et non sur des substrats, et les résultats ont fait l’objet d’une publication dans le Journal of Medical Virology », insiste Christian Faure, directeur commercial de Tristel France.