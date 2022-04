Désinfection rapide de surface en milieu hospitalier : analyse des essais comparés des méthodes chimiques et UV

Mise en œuvre ergonomique

Application manuelle permettant d’assurer l’action sur les surfaces propres

Sécurité d’emploi sous réserve du respect des préconisations concernant la protection contre l’exposition cutanée, le port de gants et de lunettes

Contrairement aux désinfectants chimiques : Absences d’émission de gaz ou vapeur irritante, d’effet indésirable par contact, de dépôt de substance pouvant interférer avec l’activité pratiquée, de rejet dans les eaux usées et d’utilisation de textiles de nettoyage. Respect de l’intégrité des matériaux

Laboratoire : Désinfection des plans de travail, des surfaces des postes de sécurité microbiologiques et des surfaces des enceintes en froid positif

Stérilisation : Désinfection des plans de travail en zone de conditionnement

Pharmacie : Désinfection des surfaces du préparatoire, des surfaces des hottes de reconstitution et des surfaces des enceintes en froid positif

Dépôts de sang : Désinfection des surfaces de préparation des lots à délivrer et des enceintes réfrigérées

Services d’urgences : Désinfection des surfaces de préparation de soins techniques, des cellules des véhicules de secours, des écrans tactiles des appareils de surveillance, des surfaces des postes de saisie informatique partagés, des surfaces des points d’accueil et des écrans de protection du personnel d’accueil

Bloc opératoire : Désinfection des surfaces en contact avec l’opéré

Bibliographie :

Ces essais montrent clairement la puissance d’inactivation des UV ou UV-LED. Les solutions décontaminantes ont été utilisées selon la norme NF T72-281 en respectant le temps d’exposition, et nos résultats montrent que certaines solutions, pourtant recommandées en laboratoires P3 pour leur excellente efficacité sur les mycobactéries et le HIV sont, dans nos conditions expérimentales, en dessous des valeurs attendues pour la norme en ce qui concerne le SARS-CoV2. Inversement, le « savon hydroalcoolique » satisfait à la norme pour la décontamination de surface, avec un temps de contact de 5 minutes.La Trilogie UV-LED au format STERILUV a montré une efficacité de 100 % avec un délai d’exposition très court, permettant de neutraliser presque instantanément le virus infectieux présent dans les pseudo « fomites » ou des projections humides sur une petite surface, sans exposition à des aérosols chimiques. Ce procédé est beaucoup moins efficace sur les surfaces potentiellement poreuses. Dans ces conditions, même si une diminution du titre viral est observée, cette diminution reste très inférieure aux attendus de la norme. Cette solution est simple d’utilisation, ne sélectionne pas de pathogènes résistants, et pourrait être un complément utile de décontamination dans nos laboratoires, notamment sur de petites et moyennes surfaces non poreuses.La désinfection de surface par UV utilisant le dispositif STERILUV présente des qualifications normatives, des résultats expérimentaux et des performances sur le terrain (5) qui allient efficacité et préservation de l’environnement.1) Neeltje van Doremalen, Trenton Bushmaker, Dylan H. Morris et al. Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-6 2) compared to SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine doi: 10.1056/NEJMc2004973 2) Max Bueckert, Rishi Gupta, Aditi Gupta, et al. Infectivity of SARS-CoV-2 and Other Coronaviruses on Dry Surfaces: Potential for Indirect Transmission. Materials 2020, 13, 5211; doi:10.3390/ma132252113) NF T72-281. Procédés de désinfection des surfaces par voie aérienne, bactéricide, fongicide, levuricide, mycobactéricide, tuberculocide sporicide et virucide incluant les bactériophages. AFNOR, 8 novembre 2014.4) AFNOR SPEC T72-902. Août 2021. AFNOR Spec En vigueur. Utilisation de la technologie du rayonnement UV à des fins de désinfection ou de décontamination.5) Désinfection des surfaces par exposition aux ultraviolets C, Validation des performances d’un appareil à LED au centre hospitalier de Haguenau. O. Meunier, HYGIÈNES - 2021, 29,4, pp 301-5Article publié dans l'édition de février 2022 d'Hospitalia à lire ici.