Des dalles LED décoratives pour apporter une touche d’évasion

L’environnement immédiat a en effet un impact direct sur l’état d’esprit et les émotions d’une personne. Les établissements de santé, par exemple, peuvent être source d’anxiété et de stress. Avec nos dalles LED décoratives, nous pouvons justement y insuffler du bien-être, en apportant de la lumière, des couleurs et de l’espace, même dans les pièces les plus sombres. Positionnées sur les murs ou les plafonds, elles permettent de créer une nouvelle ambiance, par exemple en affichant l’image en trompe-l’œil d’un paysage ensoleillé et verdoyant. L’effet est immédiat et aide à se détendre. Le monde de la santé représente d’ailleurs aujourd’hui 80 % de nos ventes, preuve, s’il en est, que ces solutions invitant à la relaxation ont su trouver leur public.Par rapport aux autres solutions du marché, elles se démarquent d’abord par leur fabrication 100 % française, ce qui garantit notamment un délai de production ultra-court – 8 jours environ, contre 4 à 5 semaines ailleurs. Elles se différencient aussi sur le plan esthétique, grâce à une technologie d’impression innovante qui nous permet de créer des images plus vivantes, à la fois brillantes, transparentes, et au rendu impeccable. Fiables et solides, nos dalles utilisent en outre des matériaux haut de gamme, pour le cadre en aluminium comme pour les LED, qui sont elles-mêmes garanties 10 ans. Parmi leurs autres forces, j’évoquerai également la facilité d’installation et d’utilisation au quotidien, la consommation électrique très basse, la luminosité aisément réglable, et les nombreuses possibilités d’assemblage, qui autorisent une créativité sans limites !Article publié dans l'édition de février 2022 d'Hospitalia à lire ici.