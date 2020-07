"Des choix de société que nous devrons faire collectivement"

Notre entreprise est, de longue date, ancrée dans le bassin touarsais, dans les Deux-Sèvres, où est implantée notre usine. Dès le début de l’épidémie, nous avons donc fait don de nos stocks de masques de protection FFP2 aux acteurs de santé de ce territoire, les soignants hospitaliers, les infirmiers de ville, les sages-femmes libérales, etc. Les stocks de solutions hydro-alcooliques dont nous disposions ont pour leur part été mis à disposition de l’hôpital local, le temps de réorganiser notre production et pouvoir répondre plus largement aux besoins.D’autres opérations ont été organisées au fil du temps, comme le don de crèmes de soins pour le visage et les mains, afin de palier aux irritations dues au port continu du masque et à l’utilisation fréquente de gel hydro-alcoolique. Plusieurs milliers de produits ont ainsi été distribués à des professionnels de santé partout en France. Nous avons également lancé une chaîne solidaire, en partenariat avec La Boîte Rose et Caroline Brochet, présidente de la Fondation des sages-femmes professionnelles. Pas moins de 144 000 euros ont été levés pour acquérir 300 000 masques, eux-mêmes distribués aux jeunes mères à la sortie des maternités.L’épidémie a incontestablement agi comme un moment de vérité pour tester la résilience des organisations… et mis en lumière un certain nombre d’enseignements. Il est ainsi nécessaire de disposer, sur le territoire national, de marques fortes, engagées, et s’appuyant sur des réseaux de distribution fiables, pour pouvoir mieux faire face aux situations exceptionnelles. Les entreprises qui ont le mieux absorbé le choc sont en outre celles dont les activités sont diversifiées, mais aussi celles ayant engagé leur transition numérique – vente en ligne, télétravail, etc. Ce sont autant d’enjeux depuis longtemps pris à bras-le-corps par le Laboratoire Rivadis. Mais la crise nous a également permis d’initier de nouvelles réflexions sur le monde d’après…L’épidémie nous a amené à questionner notre façon de nous approvisionner : les circuits courts, le sourcinglocal, en d’autres termes la maîtrise de la chaîne de valeur des approvisionnements, représentent la clé d’un avenir plus serein. Pour ne plus être tributaires des circuits logistiques internationaux, il nous faut impérativement favoriser les circuits opérés en proximité, mais aussi savoir faire preuve de souplesse pour saisir de nouvelles opportunités et mettre en place des organisations plus durables.Les acheteurs hospitaliers devront en effet eux aussi modifier leur grille d’analyse. Privilégier uniquement l’aspect financier ne bénéfice qu’aux plus gros fournisseurs, ceux qui importent massivement et tirent les prix vers le bas. Pour soutenir le développement d’un maillage industriel sur le territoire national, il faudrait également prendre en compte la qualité de service, la proximité, la fiabilité des réseaux de distribution. Peut-être faudrait-il, pour cela, donner plus d’autonomie aux établissements de santé, afin qu’ils puissent eux-mêmes sortir du mono-référencement et s’approvisionner localement. Il faudrait également assouplir quelque peu les règles du jeu, pour mieux ouvrir les marchés publics aux PME. De nombreux freins ont été levés durant la crise sanitaire et les entreprises françaises ont su faire preuve de réactivité. Nous sommes pour notre part prêts à nous inscrire dans ce nouveau mouvement et avons déjà engagé des choix opérationnels en ce sens. Mais il s’agit, in fine, de choix de société que nous devrons faire collectivement.Plus d'informations sur le site de Rivadis

