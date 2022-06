Delabie dévoile de nouveaux mitigeurs encastrables et 100% étanches

Nous accordons en effet une attention forte à l’ergonomie et au design de nos produits, dans une volonté affichée de faciliter le quotidien des utilisateurs. Dans les établissements de santé, cela concerne tout autant les patients et les professionnels de santé, que les équipes techniques. C’est notamment pour ces dernières que nous développons de longue date des systèmes pensés pour une installation simplifiée, un raccordement aisé et une maintenance facilitée, en toutes circonstances.Ce système innovant est en effet compatible avec de multiples configurations de pose, jusqu’à une profondeur de 120 mm. Il s’agit d’ailleurs du seul boîtier recoupable du marché à s’adapter aussi bien à un parement épais qu’à une cloison fine. Le raccordement s’effectue en un tour de main, par l’extérieur. Une fois les éléments hydrauliques installés – cartouche céramique ou thermostatique, filtres et/ou clapets antiretour –, ne reste qu’à fixer la collerette, qui se clipse aisément grâce à un système breveté. Un joint intégré assure alors une étanchéité totale sans opération supplémentaire par l’installateur, donc sans qu’il soit par exemple nécessaire de poser du silicone. Cette même collerette sert également de support pour fixer la plaque, qu’il suffira tout simplement de retirer pour assurer les opérations de maintenance. Aussi, les mitigeurs encastrables H9633 et 2551(EP) sont équipés d’un coude directement raccordé sur la plaque de commande : le produit est ainsi 100 % étanche.Disponibles en plusieurs versions – mécanique, à équilibrage de pression, thermostatique –, les mitigeurs de douche encastrables H9633 et 2551(EP) sont en effet conçus de manière à limiter le volume d’eau en stagnation dans le corps et donc le risque de développement bactérien. À ce système dit BIOSAFE s’ajoute une limitation de la température maximale, afin de prévenir le risque de brûlure. Les mitigeurs thermostatiques et à équilibrage de pression disposent, par ailleurs, de la technologie SECURITHERM, qui assure un arrêt automatique et instantané de l’alimentation en eau chaude en cas d’interruption de l’eau froide – et vice-versa. À l’instar d’autres solutions développées par DELABIE, toutes les versions sont en outre en mesure de compenser rapidement et efficacement les variations de température et/ou de pression dans les réseaux. Les versions thermostatiques SECURITHERM, par exemple, assurent une stabilité de température quel que soit le débit dans le circuit. Pour résumer, les mitigeurs de douche encastrables H9633 et 2551 contribuent tout autant à la sécurité des patients qu’à la prévention des infections nosocomiales et au confort général !Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.