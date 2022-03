Dedalus et Ibex annoncent un partenariat stratégique visant à apporter la puissance de l'intelligence artificielle à la pathologie digitale

Ce partenariat apportera la puissance des algorithmes d'IA de qualité clinique d'Ibex à la solution complète de pathologie digitale de Dedalus. Les pathologistes et les patients bénéficieront d'une meilleure qualité de diagnostic, et bien plus rapidement.



Le nombre croissant de patients atteints de cancer et la pénurie mondiale de pathologistes qualifiés conduit les laboratoires d’anatomo-pathologie à rechercher activement des solutions d'amélioration de l'efficacité, qui permettent de maintenir des niveaux de précision élevés et de réduire le temps de diagnostic et les coûts.



La solution de pathologie digitale complète de Dedalus répond aux besoins des laboratoires d'anatomo-pathologie et assure l'interopérabilité avec les solutions multi fournisseurs existantes, ce qui permet une évolution progressive, transparente et en douceur vers une numérisation complète de l’activité d’anatomo-pathologie afin de répondre aux exigences croissantes du système de santé.



Expert en solutions de laboratoire depuis plus de 30 ans, Dedalus équipe plus de 5700 laboratoires dans le monde. Cette expertise s’avère décisive dans l’implémentation réussie des technologies de pointe dans les laboratoires, pour rendre les systèmes aussi agiles, efficaces et précis que possible.



Ibex révolutionne le diagnostic du cancer en exploitant l'intelligence artificielle et les technologies de « machine learning » à une échelle sans précédent. Ainsi, la plateforme GalenTM d'Ibex a démontré des résultats exceptionnels dans de multiples études cliniques sur divers types de tissus mais aussi dans différents workflows cliniques. Elle est déployée dans des laboratoires à travers le monde où elle est utilisée dans le cadre de la pratique clinique quotidienne.



Les algorithmes d'IA de qualité clinique d'Ibex s'intégreront de manière transparente dans la solution de pathologie digitale complète de Dedalus, permettant un workflow fluide à partir d'une application unique. Cette solution conjointe analysera les cas avant l’examen des pathologistes, en fournissant des outils d'aide à la décision qui permettront de se concentrer uniquement sur les lames cancéreuses et les zones d'intérêt, de rationaliser les comptes-rendus, d'améliorer l'efficacité des laboratoires et d'accroître la fiabilité du diagnostic.