Comment mieux prévenir les TMS ?

En effet, au-delà de leurs conséquences directes sur la qualité de vie des salariés concernés, les TMS ont également un impact fort sur l’organisation et la qualité des soins : « Plus de 2,3 millions de journées de travail sont ainsi perdues dans le secteur de l’aide et des soins à la personne, soit l’équivalent de plus de 10 000 emplois à temps plein », a souligné, fin 2021, l’Assurance Maladie en annonçant de nouvelles subventions fléchées sur les secteurs sanitaire et médico-social, auxquels elle a également ouvert son programme de prévention TMS Pro. L’enjeu est en effet de taille, puisqu’une meilleure prévention des risques professionnels, et plus particulièrement des troubles musculo-squelettiques, réduira non seulement les coûts pour la collectivité, mais permettra aussi d’améliorer l’attractivité d’un secteur qui peine actuellement à recruter. Ce désamour est, certes, étroitement corrélé à la crise sanitaire, période particulièrement éprouvante pour les professionnels de santé. Mais il est également à mettre en regard avec la pénibilité des métiers hospitaliers.



Certains postes sont ainsi particulièrement touchés par les troubles musculo-squelettiques. C’est par exemple le cas des brancardiers dont l’activité, véritable course d’obstacles à travers les services hospitaliers, les positionne comme une population à risque pour les TMS supérieurs et du rachis. Ou des aides-soignants et infirmiers, chez lesquels plus de la moitié des TMS concernent le tronc, et plus particulièrement la région lombaire. « La plupart sont attribués à des réactions à l’effort et à la répétitivité, non à un mécanisme de blessure », constate ainsi un assureur. Autant de constats qui ont donc poussés l’Assurance Maladie à s’engager en faveur de la transformation durable des conditions de travail dans le secteur de la santé, en construisant une campagne de prévention tenant compte des spécificités et des contraintes particulières des établissements sanitaires et médico-sociaux.