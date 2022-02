Cogito des DG de CHU : « Il y a des parts d’ombre dans la République »... Sortir de la crise sanitaire ne peut que les révéler

La sortie de crise renouvelle les équilibres habituels et plaide pour une immersion plus profonde dans les réalités hospitalières, bien loin de la dystopie, des jugements à l’emporte-pièce et des caricatures. La hausse du pouvoir d’achat des soignants d’environ 10 % grâce au Ségur et aux mesures d’attractivité a précédé une augmentation significative de l’absentéisme hospitalier, avec de jeunes générations qui interrogent très clairement le rapport au travail, à la rémunération et à la hiérarchie. Les sur-rémunérations actuellement mises en œuvre dans de nombreux établissements ne suffisent pas à répondre aux problématiques des fermetures de lits ni aux abandons en cours de formation (IDE notamment) qui peuvent faire craindre un phénomène de désertion du soin, aux antipodes des intentions du Ségur. Face à ces interrogations sur le fait même de soigner, il convient d’aborder les sujets de fond (qualité du management et de vie au travail, financement à l’activité, autorisation d’activités, permanence des soins...). Cette référence devenue unique emporterait le risque d’une mémoire collective qui sur-pondère les premiers temps de la gestion de la crise : pathologie unique, sans problématique budgétaire, actes quotidiens libres de tout rendre compte, mobilisation massive des équipes et renforts extérieurs. Cette séquence ne doit pas être idéalisée, mais analysée pour en retenir les bonnes pratiques transposables à l’issue de la crise. La complexité de la sortie de crise est évidente car elle juxtapose des aspirations, des outils, voire des principes contradictoires : souhait d’un recours plus important au télétravail vs nécessité de soigner in concreto, renforcement des effectifs au chevet du patient pour assurer des soins aigus vs maintien des critères nationaux de recommandation issus du Copermo (un infirmier pour quinze lits), renforcement des capacités d’investissement des établissements vs envolée des prix de la construction et inflation...Dans ces temps incertains, une gouvernance solide et efficace est incontournable. Or, l’efficacité des relations sociales ne se décrète pas, elle passe par la connaissance de ce que fait chacun et par le respect des personnes et des fonctions. Cette démarche s’apprend et se construit sur un temps long. Il convient également de permettre à l’hôpital de métaboliser les nombreuses réformes de ces derniers temps (réformes statutaires, dialogue social, Ségur, loi recherche...). Aucune autre institution n’est autant analysée et réformée que l’hôpital. Non seulement l’avalanche normative (9) nuit à la pertinence, et donc à l’effectivité du droit, mais elle délégitime ceux qui produisent la norme. Pour éviter que les solutions les plus radicales ne soient finalement les plus audibles, la crise sanitaire en cours ne doit pas devenir l’étalon de toute chose. Ce risque est réel et légitime, tant la crise a éprouvé les soignants en général et l’hôpital public en particulier.