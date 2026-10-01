CHIMM : «Les armoires Omnicell apportent une réelle valeur ajoutée à tous les niveaux»

Les armoires sécurisées apportent une réelle valeur ajoutée à tous les niveaux, grâce notamment à l’interconnexion entre le DPI, le système de gestion des stocks et le middleware associé, garantissant un circuit du médicament plus fluide et sécurisé. Les stocks et les réapprovisionnements sont mieux maîtrisés, avec un réassort assuré par les préparateurs, ce qui allège la charge des infirmiers, particulièrement sur la gestion des péremptions. Les bénéfices sont aussi économiques, avec une réduction du gaspillage médicamenteux. Par ailleurs, la chaîne du froid est mieux contrôlée, notamment en EHPAD grâce à un stockage centralisé des médicaments thermosensibles, et le circuit des stupéfiants est renforcé par un double contrôle limitant les écarts. Globalement, ces solutions permettent aux soignants de se recentrer sur leur cœur de métier, avec des retours très positifs et une forte demande d’extension.Nous ne sommes qu’au début de la dynamique. Des perspectives existent déjà au sein du GHT Yvelines Nord, notamment avec le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, autour d’un système d’information unifié permettant un pilotage centralisé des armoires. À terme, cela offrira une visibilité globale sur les stocks, y compris en situation de garde, et facilitera la permanence des soins à l’échelle du groupement. Initialement porté par la pharmacie, le déploiement des armoires sécurisées est ainsi devenu un véritable projet institutionnel, structurant et fédérateur : il est soutenu en interne et mobilise l’ensemble des équipes autour d’un dispositif simple d’usage, dont les bénéfices sont concrets et perceptibles au quotidien.