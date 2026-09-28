Pharmacie

Un modèle d’évaluation des impacts budgétaires et organisationnels pour accompagner une innovation dans le Patient Blood Management

Rédigé par Dr Jean-François CHARBONNEL, Pharmacien-Gérant, Service Pharmacie Stérilisation - Infirmerie Protestante de Lyon le Jeudi 1 Octobre 2026 à 09:47 | Lu 245 fois

Face à la tension croissante sur les produits sanguins labiles et aux contraintes budgétaires des établissements hospitaliers, les décideurs ont besoin d’outils d’aide à la décision fondés sur des preuves. Un modèle d’impact budgétaire et organisationnel (OBIM, Organizational and Budget Impact Model) a été développé pour évaluer les conséquences de l’introduction d’un dispositif d’autotransfusion périopératoire à préservation plaquettaire — le SAME™, conçu par la medtech française i-SEP — au sein des blocs opératoires.