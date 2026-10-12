CH du Mans : le futur entrepôt de données de santé entre dans sa phase finale

Cette infrastructure numérique, développée au CHU de Rennes par l’équipe « Données massives de santé » de l’unité Inserm LTSI, permet de centraliser les données médicales et de les exploiter dans un cadre sécurisé. eHOP est donc au cœur du projet Ouest Data Hub 2.0. Former les médecins à son utilisation leur permet de comprendre concrètement les possibilités offertes par l’entrepôt et de réfléchir aux projets qu’ils pourraient développer. Tous les établissements engagés dans Ouest Data Hub 2.0 ont désormais atteint cette phase de développement des usages, y compris dans le cadre de projets multicentriques.Ils concernent essentiellement le modèle fonctionnel et économique. Les entrepôts de données de santé hospitaliers sont aujourd’hui devenus un élément clé de la mise à disposition et de l’utilisation des données de santé en France. Encore faut-il financer durablement ces infrastructures et les compétences nécessaires à leur fonctionnement. Il existe de premières pistes, avec notamment des réflexions autour de financements socles qui pourraient être liés aux publications produites grâce aux entrepôts ou au succès des réponses à des appels à projets, comme l’appel « Données de santé et Applications » (DAtAE) lancé par la DGOS. Mais il faudra probablement d’autres dispositifs de soutien public pour maintenir dans la durée les infrastructures et les ressources mobilisées.C’est effectivement un autre défi. Les usages des entrepôts de données de santé restent largement dépendants des appels à projets, alors que les enveloppes budgétaires n’augmentent pas nécessairement au même rythme. Nous risquons donc d’arriver à un goulot d’étranglement, avec des appels à projets de plus en plus concurrentiels, au risque de décourager les médecins qui consacrent du temps à construire des projets sans avoir la garantie qu’ils pourront être financés. C’est dans cette logique que le GCS HUGO va lancer, sur ses fonds propres, un troisième appel à projets consacré à l’usage des données de santé. Cette nouvelle vague permettra notamment de financer des projets reposant sur des bases de données partagées et alimentées par les différents entrepôts. Jusqu’à présent, nous étions plutôt dans une logique de partage interrégional autour de projets spécifiques, avec des données mobilisées pour la durée du projet. Nous souhaitons désormais aller vers des programmes de recherche s’appuyant sur des données régulièrement rafraîchies, afin de favoriser les synergies entre cliniciens travaillant sur des thématiques communes.La création de l’Espace européen des données de santé (EEDS) va faire évoluer le cadre dans lequel nous travaillons. Nous serons particulièrement vigilants à ce que la trajectoire du projet Ouest Data Hub et des entrepôts de données de santé du Grand Ouest puisse s’inscrire dans cette dynamique européenne. Cela suppose notamment de faire évoluer les modèles de partage des données et de poursuivre les efforts de mise en qualité des données. Mais c’est également une opportunité pour aller chercher de nouveaux financements européens.Dans cette dynamique, il ne faudra pas oublier les centres hospitaliers généraux. Au niveau national comme européen, on observe parfois une tendance à la centralisation des appels à projets et des financements vers les CHU. Or les centres hospitaliers ont eux aussi besoin de moyens pour maintenir et développer leurs entrepôts de données de santé. Au Mans, nous disposons d’une technologie identique à celle déployée dans les CHU. Nous devons donc pouvoir continuer à la faire vivre et à bénéficier de tout ce qu’elle peut apporter à la recherche, à l’innovation et aux collaborations entre établissements.C’est aussi tout le sens d’Ouest Data Hub : construire des infrastructures locales solides tout en permettant aux établissements de travailler ensemble lorsque cela apporte une réelle valeur ajoutée. Le déploiement constitue une étape importante, mais c’est la capacité des entrepôts à faire émerger de nouveaux projets de recherche et de nouvelles collaborations qui permettra d’en mesurer pleinement l’impact.