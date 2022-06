Archivage numérique : avec Hydmedia, les CH de Saint-Lô et Coutances tendent vers le zéro papier

Après 10 ans d’utilisation, le retour sur investissement n’est plus à démontrer. Outre la rationalisation du système d’impression, les porteurs de projets constatent « des gains de productivité et d’efficience aussi bien au niveau des archives que des secrétariats médicaux, concourants à une meilleure gestion des deux hôpitaux », précise Francis Breuille. Au-delà, en contenant la copie intégrale des documents portés au DPI, HYDMedia garantit l’accès au dossier patient informatisé même en cas de mode dégradé de ce dernier.La circulation du papier au sein des établissements de Saint-Lô et Coutances a quant à elle quasiment disparu. « Plus aucun nouveau document papier ne va au-delà des secrétariats médicaux. Nous avons détruit plus de 30 tonnes d’archives inutiles au moment du démarrage du projet et par le biais de la numérisation au fil de l’eau, ce sont encore des mètres et des mètres linéaires de papier qui n’entrent plus aux archives ». Soit autant de gains en termes de stockage.Le projet ne compte pourtant pas s’arrêter là, puisque les deux hôpitaux se sont désormais rapprochés des archives départementales pour obtenir une certification d’archivage à valeur probante, avec un objectif : pouvoir enfin détruire l’ensemble des archives physiques aujourd’hui « fossilisées » dans leurs sous-sols.Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.