Antibiorésistance : bioMérieux dévoile un nouveau livre blanc à la lumière des enseignements du Covid-19

Depuis la première vague, la crainte d’une co-infection ou d’une surinfection bactérienne s’est ainsi traduite par une surconsommation d’antibiotiques à l’hôpital , un état de fait corroboré par plusieurs études européennes et souligné par l’Organisation Mondiale de la Santé.Restaurer et renforcer les programmes de bon usage des antibiotiques est désormais un impératif dont doivent se saisir les prescripteurs, en lien avec les laboratoires de biologie médicale. Ces derniers ont un rôle majeur à jouer pour aider au ciblage et à l’optimisation des traitements, et préserver ainsi l’efficacité des antimicrobiens. Ils peuvent pour cela s’appuyer sur plusieurs outils : la réalisation d’antibiogrammes ciblés pour sélectionner les molécules les plus adaptées et générer moins de pression de sélection antibiotique, l’utilisation accrue de tests rapides – Covid-19 , sepsis – pour accompagner l’alignement des protocoles thérapeutiques avec les recommandations de bon usage des antibiotiques. Sans compter le recours à des modules d’analyses de données performants conçu par des microbiologistes pour des microbiologistes et permettant de guider les cliniciens vers des stratégies thérapeutiques adaptées. Enfin le rôle important de la spectrométrie de masse qui vient renforcer la mise en œuvre des programmes pour l’usage raisonné des antibiotiques.Partant de ce constat, le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux réaffirme son engagement dans le développement de solutions innovantes au service des laboratoires et des biologistes médicaux. Contributeur actif de la lutte contre l’antibiorésistance, il publie aujourd’hui le livre blanc Antibiorésistance. La résistance s’organise ! , un document qui met notamment en lumière le rôle essentiel du diagnostic biologique dans le bon usage des antibiotiques. Donnant la parole aux experts de terrain, cette nouvelle publication ne manquera pas de susciter une réflexion pluridisciplinaire, favorisant dès lors l’émergence des meilleures pratiques au bénéfice direct des patients et des budgets hospitaliers.Consultez le livre blanc par ici : "Antibiorésistance, la résistance s'organise !"