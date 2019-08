ABB Robotics développe des solutions pour l’hôpital du futur.

Ces nouvelles infrastructures dédiées aux systèmes de robotique médicale non chirurgicale seront installées sur le campus d'innovation du Texas Medical Center. À l'horizon 2025, le marché mondial devrait porter le nombre de robots médicaux non chirurgicaux à environ 60 000, soit près de quatre fois plus qu’en 2018. Le groupe ABB a annoncé qu'il fournirait des robots collaboratifs à des laboratoires médicaux alors que le groupe ouvre un nouveau centre de recherche sur le campus d’innovation du Texas Medical Center (TMC) à Houston, au Texas.Ce premier centre de recherche dédié à la santé d’ABB ouvrira en octobre 2019, sur le campus du TMC. En collaboration avec le personnel médical, des scientifiques et des ingénieurs, l’équipe de chercheurs d’ABB travaillera à l’élaboration de solutions de robotique médicale non chirurgicale destinées notamment à la logistique et aux technologies laborantines automatisées de dernière génération.Sami Atiya, président du business Robotics and Discrete Automation d’ABB, a déclaré à ce sujet : « Les processus laborantins de nouvelle génération qui seront mis au point à Houston permettront d'accélérer les tâches manuelles des laboratoires médicaux, de réduire voire d’éliminer les goulets d’étranglement dans le travail laborantin et de renforcer la sécurité et la cohérence. Seront notamment concernés les nouveaux traitements high-tech comme les thérapies pionnières contre le cancer du Texas Medical Center qui impliquent de longues procédures de test manuelles. »Actuellement, le nombre de patients susceptibles d’être traités est notamment limité par les besoins en praticiens hautement qualifiés, qui consacrent de nombreuses heures à des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée comme la préparation des lames et le remplissage des centrifugeuses. L’automatisation de ces tâches grâce à des robots permettra aux professionnels de santé de se concentrer sur des tâches hautement qualifiées et productives. Les procédures de test seront ainsi accélérées, et davantage de patients pourront bénéficier d'un traitement.Après analyse d’un large éventail de processus manuels réalisés en laboratoire, ABB estime que l’automatisation pourrait permettre de réaliser 50 % de tests supplémentaires par an et de confier à des robots des tâches répétitives responsables de troubles musculo-squelettiques (TMS).Avec l’augmentation de la population mondiale, les pays consacrent une part croissante de leur PIB aux dépenses de santé. Outre l’amélioration de la qualité de prise en charge des patients, les gains d’efficacité induits par l’automatisation permettraient de répondre à des enjeux sociétaux, politiques et financiers. D’après une étude interne d’ABB, le nombre de robots médicaux non chirurgicaux en activité devrait être multiplié par quatre par rapport à 2018 pour atteindre 60 000 à l’horizon 2025.Déjà utilisés dans des laboratoires du secteur des produits alimentaires et des boissons du monde entier, les robots collaboratifs d’ABB sont parfaitement adaptés à des installations médicales car ils ne requièrent aucune barrière de sécurité pour fonctionner de manière sûre et efficace auprès de personnes. Les robots réaliseront de nombreuses tâches répétitives, délicates et chronophages, comme le dosage, le mélange et le pipetage, la composition de kits d’instruments stériles ou encore le remplissage et le vidage de centrifugeuses.Houston est un haut lieu de la recherche en technologie médicale dans le monde, et l’écosystème d'innovation du TMC est le site idéal pour le nouveau centre de recherche de santé d’ABB. L’équipe de vingt chercheurs d’ABB Robotics travaillera dans de nouvelles installations de 500 méquipées d’un laboratoire d’automatisation et d’installations de formation robotique, ainsi que d’espaces de réunion destinés au développement collaboratif de solutions avec des partenaires d'innovation.« À travers ce partenariat innovant, le Texas Medical Center continue de repousser les limites de l’innovation collaborative avec des partenaires industriels de premier plan et devient le point d’entrée principal d’ABB Robotics dans le domaine de la santé, a commenté Bill McKeon, président & CEO du Texas Medical Center. Lorsque l’on dirige une ville dans la ville, qui reçoit pas moins de 10 millions de patients par an, il est essentiel de raisonner en termes d’efficacité et de précision et de développer des processus facilement répétables par nature. C’est précisément ce que fait TMC en faisant entrer ABB dans le giron de TMC Innovation avec ce premier centre de R&D unique en son genre destiné à créer des solutions robotiques dans le domaine de la santé. »« Nous sommes fiers de faire équipe avec l’un des partenaires les plus avancés au monde dans le but de concevoir des systèmes de robotique collaborative pour l’hôpital du futur. La possibilité de les tester dans des laboratoires réels nous permettra de garantir leur valeur ajoutée pour les professionnels de santé, de stimuler l’innovation et de transformer les processus de fonctionnement d’autres laboratoires médicaux dans le monde, a ajouté Sami Atiya.La stratégie de croissance à long terme d’ABB repose en grande partie sur la poursuite des investissements et de l'innovation dans la robotique de service en tirant parti de ses activités dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique et en mettant son expérience de l’automatisation au service de nouveaux domaines comme la santé. »Plus d'informations : www.abb.com et www.tmc.edu