À Salon-de-Provence, promesses tenues pour le désinfecteur semi-automatisé Tristel Stella System

L’utilisation du Stella est d’ailleurs on ne peut plus simple. Une fois le système mis en marche, le dispositif à désinfecter – et préalablement nettoyé – est déposé dans la cuve, et « le canal opérateur est branché à la canule de la pompe qui l’irriguera avec le désinfectant », décrit Fabrice Groccia. Il suffit ensuite de verser la solution préparée dans le compartiment de la cuve, d’immerger complètement l’endoscope et de lancer le cycle de désinfection. À l’issue de ce dernier, et dans la mesure où toutes les étapes ont été conformes aux spécifications du constructeur, le Stella génère un code de traçabilité unique, qui sera conservé en mémoire pour être téléchargé sur ordinateur. « Si le moindre problème est détecté, le système émet une alerte et se met aussitôt en défaut. Nous savons donc de fait que le cycle de désinfection n’a pas pu être mené à son terme et pouvons prendre les actions adéquates », note le Dr Joseph.Répondant pleinement aux attentes de l’établissement, le système fonctionne en routine au bloc de chirurgie urologique depuis déjà deux ans. « Les équipes ne comptent plus revenir en arrière », sourit Fabrice Groccia. En octobre 2021, un second Stella a été acquis pour la désinfection des cystoscopes utilisés aux consultations externes d’urologie. « Depuis peu, ce même automate sert également pour les nasofibroscopies pédiatriques. Les endoscopes ne sont pas ici protégés par une gaine, et doivent donc faire l’objet d’une désinfection de haut niveau. Le Stella était tout indiqué », ajoute le Dr Emmanuelle Joseph. Rapidité, simplicité et efficacité, à l’Hôpital du pays Salonais, le robot-désinfecteur de Tristel a assurément tenu toutes ses promesses.Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.