À Lyon, la Région, Lyonbiopôle et l’ensemble de l’écosystème médical prêts pour accueillir le projet de biocluster européen en immuno-infectiologie

Apporter une capacité d’amplification à des projets existants ;

Sortir d’une approche en silos pour développer de nouvelles modalités d’action. Comme l’a souligné Alexandre Mérieux, le décloisonnement est un sujet clé pour faire face à ces enjeux – et c’est d’ores et déjà une grande force de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a également confirmé l’engagement des industriels en disant qu’ils se tenaient prêts à contribuer et à mobiliser des équipes pour travailler sur les futurs projets qui seront portés dans le cadre de ce biocluster ;

Faire émerger l’innovation en France, et la concrétiser en produits et solutions. Le Professeur Bruno Lina a en effet pointé lors de la conférence la nécessité d’un continuum entre la recherche académique, le monde hospitalier et industriel pour mettre rapidement à disposition les innovations aux patients ;

Favoriser les collaborations pluridisciplinaires privé-privé ou privé-public ;

Attirer des académiques, start-ups et PME engagés sur cette thématique sur le territoire.

Derrière cette ambition, le biocluster poursuit différents objectifs sous-jacents :« Après plusieurs mois de travail et de co-construction : nous sommes prêts ! Nous avons conçu ce projet de biocluster comme un outil pouvant être efficace immédiatement, avec un noyau dur de partenaires et d’experts (noyau appelé à s’étendre pour associer d’autres compétences et des approches nouvelles). Ce projet permettrait de favoriser une recherche de rupture pour mieux faire face aux prochaines pandémies, en structurant différents types d’initiatives et en réunissant en une seule unité de lieu et communauté d’actions les acteurs engagés pour préparer les outils de prévention, de diagnostic et de traitement. Il offrirait également la possibilité de rendre plus concret le concept de « One Health » : cette approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique, animale et environnementale, centrale dans la lutte contre les maladies infectieuses », déclare Philippe Sans, président de Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes.« Première région industrielle de France et 5ème région européenne en recherche publique-privée en matière de santé, Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie de l’écosystème le plus à même de porter ce projet de biocluster européen d’immuno-infectiologie, indispensable pour anticiper et relever les défis que poseront les prochaines épidémies. La qualité et la complémentarité des intervenants présents lors de cette conférence de presse démontrent que les acteurs académiques, cliniques et économiques ainsi que les collectivités, sont pleinement mobilisés pour son succès. La Région s’attachera par ailleurs à mobiliser l’ensemble de ses leviers d’action en matière de développement économique et de soutien à la relocalisation, d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, de soutien au numérique et enfin bien sûr en matière de santé. Avec son président Laurent Wauquiez, la Région Auvergne Rhône-Alpes fera donc tout pour convaincre l’Etat du bien-fondé de cette démarche et de l’excellence de ce projet », conclut Yannick Neuder, Vice-président du Conseil régional délégué à l'enseignement supérieur, recherche, innovation, numérique et fonds européens à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.Plus d'informations sur le site du Lyonbiopôle