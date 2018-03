36 Heures Chrono Parcours de vie : rendez-vous à Paris le 26 juin 2018

Coordination territoriale et organisation d’un parcours en ambulatoire ;

Parcours de vie et partage d’informations : le décloisonnement des données sanitaires, médico-sociales et sociales ;

Les nouveaux outils au service du suivi thérapeutique du patient ;

Hospitalisation à domicile (HAD) et fluidification du parcours de vie ;

Vers de nouvelles passerelles entre domicile et établissement ;

Parcours de vie et prévention ;

Innovation et continuité du parcours de vie : l’exemple du handicap ;

Le déploiement d’une plateforme territoriale d’appui (PTA) : retours d’expériences et pistes d’amélioration ;

Prise en charge et coordination des services à domicile ;

L'EHPAD de demain sera-t-il au cœur du réseau gérontologique de proximité?

Afin d'accompagner le décloisonnement des champs de la prévention, de l’offre de soins et de l’accompagnement médico-social, la campagne #FASN a choisi d'organiser ses prochaines rencontres nationales sur le thème des parcours de vie.Le programme mettra en lumière les retours d'expériences d'acteurs du terrain sur les grandes expérimentations déployées dans les territoires et sur les nouvelles formes de coordination mises en place pour les professionnels impliqués dans la prise en charge de parcours complexes. De nombreux sujets qui font l'actualité des acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux seront ainsi abordés sous un angle numérique :Conférences et ateliers experts, challenge startup, networking & matchmaking, sessions dédiées à l'innovation,… ne manquez pas cette occasion inédite d'améliorer l'organisation des parcours de vie et la coordination des acteurs !