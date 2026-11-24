Véritable comité international réunissant des expertises complémentaires, l'Institut fédère chercheurs, cliniciens, décideurs, institutions de référence, associations de patients et partenaires internationaux autour de projets médicaux concrets. Il vise notamment à mettre les données de santé au service de la recherche médicale, en facilitant leur mise à disposition auprès des institutions de recherche, dans le strict respect des droits et de la confidentialité des patients.
Cette dynamique repose notamment sur le développement de partenariats de recherche avec de grandes écoles d'ingénieurs françaises et des institutions médicales, à l'image du Syndicat national des cardiologuesavec lequel Ramsay Santé vient de nouer un partenariat autour de la pertinence des soins. Des collaborations internationales, entre les centres hospitaliers d’excellence de Ramsay Santé en France et en Scandinavie, permettront également de croiser les expertises, de partager les bonnes pratiques et de faire émerger de nouvelles pistes d'innovation médicale.
Pour garantir un cadre à la fois sécurisé, éthique et transparent, l'Institut s'appuie sur une gouvernance structurée, et articulée autour de deux instances : un comité stratégique et un comité scientifique et éthique en charge de la recherche sur les bases de données médicales.
"La création de l’Institut Européen des Données Médicales s’inscrit dans la continuité de notre stratégie Yes We Care 2025, fondée sur la valorisation de la donnée, tout en ouvrant la voie à notre nouveau plan stratégique Connecting Care 2030, qui place au cœur de notre ambition la capacité à transformer cette donnée en avancées concrètes au service de la santé pour tous. En mobilisant notre expertise clinique, la diversité de nos filières et l’engagement de nos équipes, nous voulons que chaque avancée scientifique se traduise rapidement en bénéfices tangibles pour les patients, en France et en Europe", commente Pascal Roché, Directeur général du groupe Ramsay Santé.
Cette dynamique repose notamment sur le développement de partenariats de recherche avec de grandes écoles d'ingénieurs françaises et des institutions médicales, à l'image du Syndicat national des cardiologuesavec lequel Ramsay Santé vient de nouer un partenariat autour de la pertinence des soins. Des collaborations internationales, entre les centres hospitaliers d’excellence de Ramsay Santé en France et en Scandinavie, permettront également de croiser les expertises, de partager les bonnes pratiques et de faire émerger de nouvelles pistes d'innovation médicale.
Pour garantir un cadre à la fois sécurisé, éthique et transparent, l'Institut s'appuie sur une gouvernance structurée, et articulée autour de deux instances : un comité stratégique et un comité scientifique et éthique en charge de la recherche sur les bases de données médicales.
"La création de l’Institut Européen des Données Médicales s’inscrit dans la continuité de notre stratégie Yes We Care 2025, fondée sur la valorisation de la donnée, tout en ouvrant la voie à notre nouveau plan stratégique Connecting Care 2030, qui place au cœur de notre ambition la capacité à transformer cette donnée en avancées concrètes au service de la santé pour tous. En mobilisant notre expertise clinique, la diversité de nos filières et l’engagement de nos équipes, nous voulons que chaque avancée scientifique se traduise rapidement en bénéfices tangibles pour les patients, en France et en Europe", commente Pascal Roché, Directeur général du groupe Ramsay Santé.
Un entrepôt de données de santé pour accélérer la recherche clinique
Au cœur de cet Institut, Ramsay Santé déploie un entrepôt de données de santé, conçu comme une infrastructure stratégique au service de la recherche médicale. Celui-ci permet de centraliser, de manière anonymisée et sécurisée, les données cliniques et administratives issues des établissements du groupe en France. En structurant et en exploitant ces données anonymisées à grande échelle, l'Institut entend rapprocher la recherche médicale de la pratique clinique et faire émerger de nouvelles connaissances susceptibles d'améliorer concrètement la qualité des soins et les parcours de prise en charge.
Grâce à cette base de données, les médecins-chercheurs habilités pourront :
L’institut aura également vocation à labelliser des centres hospitaliers d’excellence, sur la base de données sur la qualité des soins en vie réelle et la conformité aux recommandations de bonne pratique, spécialité par spécialité, afin de contribuer à une meilleure santé de tous. " L’entrepôt de données de santé place les patients au cœur de l’innovation. En tant que patient expert engagé aux côtés de Ramsay Santé, je veille à ce que les questions sur la sécurité, l’utilisation éthique des données et leur utilité soient pleinement prises en compte. Ensemble, nous nous assurons que ces données contribuent concrètement à l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de la rapidité des soins pour tous ", indique Steven Macari, patient et membre du Comité Scientifique et Éthique de l’Institut Européen des Données Médicales.
En parallèle, et depuis plus de dix ans, le groupe s'investit dans le développement de la recherche clinique. À travers sa Direction de la Recherche et de l'Enseignement (DRE), il accompagne les praticiens dans leurs démarches et leurs projets de recherche. Cette direction s'appuie notamment sur la première unité de recherche clinique validée par l'État dans le système de soins privé. Cette position confère à Ramsay Santé une vision transversale des pathologies et des parcours patients, ainsi qu'une capacité à mobiliser des données issues de nombreuses spécialités et situations cliniques. Cette richesse constitue le socle de l'Institut Européen des Données Médicales, conçu comme un véritable accélérateur de recherche au service des patients. « L’Institut Européen des Données Médicales représente une étape importante pour structurer et faire changer d’échelle nos travaux de recherche. En croisant la richesse de nos données et l’expertise de nos équipes médicales, nous nous donnons les moyens de faire progresser les connaissances scientifiques et de contribuer à l’amélioration des prises en charge du quotidien », explique le professeur Patrick Jourdain, Directeur médical France du groupe Ramsay Santé et directeur de l’Institut.
Grâce à cette base de données, les médecins-chercheurs habilités pourront :
- analyser finement les parcours patients à partir de centaines de milliers de séjours anonymisés,
- identifier plus rapidement des leviers d’amélioration des prises en charge,
- développer des approches innovantes avant leur déploiement en pratique clinique.
L’institut aura également vocation à labelliser des centres hospitaliers d’excellence, sur la base de données sur la qualité des soins en vie réelle et la conformité aux recommandations de bonne pratique, spécialité par spécialité, afin de contribuer à une meilleure santé de tous. " L’entrepôt de données de santé place les patients au cœur de l’innovation. En tant que patient expert engagé aux côtés de Ramsay Santé, je veille à ce que les questions sur la sécurité, l’utilisation éthique des données et leur utilité soient pleinement prises en compte. Ensemble, nous nous assurons que ces données contribuent concrètement à l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de la rapidité des soins pour tous ", indique Steven Macari, patient et membre du Comité Scientifique et Éthique de l’Institut Européen des Données Médicales.
En parallèle, et depuis plus de dix ans, le groupe s'investit dans le développement de la recherche clinique. À travers sa Direction de la Recherche et de l'Enseignement (DRE), il accompagne les praticiens dans leurs démarches et leurs projets de recherche. Cette direction s'appuie notamment sur la première unité de recherche clinique validée par l'État dans le système de soins privé. Cette position confère à Ramsay Santé une vision transversale des pathologies et des parcours patients, ainsi qu'une capacité à mobiliser des données issues de nombreuses spécialités et situations cliniques. Cette richesse constitue le socle de l'Institut Européen des Données Médicales, conçu comme un véritable accélérateur de recherche au service des patients. « L’Institut Européen des Données Médicales représente une étape importante pour structurer et faire changer d’échelle nos travaux de recherche. En croisant la richesse de nos données et l’expertise de nos équipes médicales, nous nous donnons les moyens de faire progresser les connaissances scientifiques et de contribuer à l’amélioration des prises en charge du quotidien », explique le professeur Patrick Jourdain, Directeur médical France du groupe Ramsay Santé et directeur de l’Institut.