analyser finement les parcours patients à partir de centaines de milliers de séjours anonymisés,

identifier plus rapidement des leviers d’amélioration des prises en charge,

développer des approches innovantes avant leur déploiement en pratique clinique.

Au cœur de cet Institut, Ramsay Santé déploie un entrepôt de données de santé, conçu comme une infrastructure stratégique au service de la recherche médicale. Celui-ci permet de centraliser, de manière anonymisée et sécurisée, les données cliniques et administratives issues des établissements du groupe en France. En structurant et en exploitant ces données anonymisées à grande échelle, l'Institut entend rapprocher la recherche médicale de la pratique clinique et faire émerger de nouvelles connaissances susceptibles d'améliorer concrètement la qualité des soins et les parcours de prise en charge.Grâce à cette base de données, les médecins-chercheurs habilités pourront :À terme, cet entrepôt permettra notamment d’identifier plus précocement certaines pathologies, d’optimiser les durées d’hospitalisation au service du patient et de contribuer au développement d’une médecine plus personnalisée.L’institut aura également vocation à labelliser des centres hospitaliers d’excellence, sur la base de données sur la qualité des soins en vie réelle et la conformité aux recommandations de bonne pratique, spécialité par spécialité, afin de contribuer à une meilleure santé de tous. " L’entrepôt de données de santé place les patients au cœur de l’innovation. En tant que patient expert engagé aux côtés de Ramsay Santé, je veille à ce que les questions sur la sécurité, l’utilisation éthique des données et leur utilité soient pleinement prises en compte. Ensemble, nous nous assurons que ces données contribuent concrètement à l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de la rapidité des soins pour tous ", indique Steven Macari, patient et membre du Comité Scientifique et Éthique de l’Institut Européen des Données Médicales.En parallèle, et depuis plus de dix ans, le groupe s'investit dans le développement de la recherche clinique. À travers sa Direction de la Recherche et de l'Enseignement (DRE), il accompagne les praticiens dans leurs démarches et leurs projets de recherche. Cette direction s'appuie notamment sur la première unité de recherche clinique validée par l'État dans le système de soins privé. Cette position confère à Ramsay Santé une vision transversale des pathologies et des parcours patients, ainsi qu'une capacité à mobiliser des données issues de nombreuses spécialités et situations cliniques. Cette richesse constitue le socle de l'Institut Européen des Données Médicales, conçu comme un véritable accélérateur de recherche au service des patients. « L’Institut Européen des Données Médicales représente une étape importante pour structurer et faire changer d’échelle nos travaux de recherche. En croisant la richesse de nos données et l’expertise de nos équipes médicales, nous nous donnons les moyens de faire progresser les connaissances scientifiques et de contribuer à l’amélioration des prises en charge du quotidien », explique le professeur Patrick Jourdain, Directeur médical France du groupe Ramsay Santé et directeur de l’Institut.