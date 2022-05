Au-delà d’améliorer la fluidité du processus dans son ensemble, SPS nous fournit plusieurs informations utiles. Si un patient a un rendez-vous extérieur, nous savons par exemple à quelle heure il devrait être prêt pour pouvoir être pris en charge par le transporteur, et pouvons nous organiser en conséquence. Nous savons également quelle société est attendue, et sommes informés en cas de retard. Surtout, tout est tracé : identité du demandeur, date et heure à laquelle la demande a été transmise et acceptée, etc. Ce sont autant de données précieuses pour continuer à améliorer nos organisations.En plus d’être très simple et intuitive, SPS a d’autres avantages. La plateforme nous permet par exemple de respecter le tour de rôle des transporteurs, en répartissant automatiquement, équitablement et en toute transparence les demandes entre les différentes sociétés. Elle facilite également le suivi des dépenses dans le cadre de l’article 80 : les transporteurs sollicités pour des rendez-vous extérieurs, ou pour un transfert en établissement SSR, sont en effet à la charge de l’établissement. Au moment de la demande, il suffit aux IDE de cocher la bonne case sur le formulaire SPS. J’ai ensuite aisément accès à ces données pour pouvoir effectuer les vérifications nécessaires, ce qui me simplifie considérablement la tâche. En ce qui concerne les agents du standard, Sirus Plateforme Santé a été une véritable révolution !Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.