« L’endométriose doit être mieux connue pour être mieux prise en charge »

Fier de ce succès, le Pr Gil Dubernard tient à souligner « l’importance des échanges et des collaborations pour avoir une vision transversale de la médecine ». Ouvert et curieux, le fils du Pr Jean-Michel Dubernard a mis ce constat en pratique pour développer des techniques innovantes, parmi lesquelles l’utilisation accrue de l’échographie et des ultrasons dans les traitements gynécologiques. Depuis 2015, le professeur, les Hospices Civils de Lyon, l’unité INSERM 1032 et une société lyonnaise évaluent ainsi les traitements par ultrasons focalisés à haute intensité pour dévitaliser les lésions du rectum causées par l’endométriose colorectale. « Alors qu’habituellement le traitement passe par une opération lourde de quatre à cinq heures et une amputation du rectum, cette nouvelle technique permet de traiter la patiente sous anesthésie locorégionale en une trentaine de minutes », détaille le spécialiste.



Réalisée entre 2015 et 2018, une première étude de faisabilité a déjà donné des « résultats très prometteurs », qui semblent confirmés par la seconde étude de sécurité, menée depuis le 1er septembre 2020 dans cinq villes de France : Lille, Paris, Angers, Bordeaux et Lyon. « Certaines patientes nécessiteront sûrement encore le recours à la chirurgie mais pour beaucoup, cette technique modifie complètement le type d’intervention qui peut leur être proposé », ajoute le médecin qui a également décidé d’innover dans le parcours de soins de ces patientes en proposant la réalisation d’un bilan complet en 40 minutes. Celui-ci comprend une consultation avec un chirurgien, qui réalise lui-même une échographie ciblée endométriose, la Rectosonographie. Grâce à cette fusion entre l’examen clinique et les résultats de l’échographie, il peut ainsi anticiper les gestes opératoires et en informer plus précisément la patiente. « Cette vision est très novatrice, précise le Pr Gil Dubernard. Nous offrons également à nos patientes la possibilité d’intégrer d’autres programmes développés au sein de l’hôpital ». Parmi ceux-ci, on peut par exemple citer le programme Endodol dédié à toutes les patientes atteintes d’endométriose, qu’elle soit opérée ou non. Développé par le Dr Patricia Branche, anesthésiste et algologue aux HCL, il associe médecins, ostéopathes et psychothérapeutes pour une prise en charge complète de la douleur.