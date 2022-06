myHestia, l’outil numérique accessible à tous

J’ai en effet rejoint l’aventure Alpes Deis en 2021, avec la volonté de m’inscrire dans la continuité de cette entreprise française fondée il y a plus de trente ans. Mon objectif est donc, avant tout, de poursuivre les projets portés par ses équipes, ce pour répondre à l’enjeu du vieillissement de la société et de la recherche de solutions adaptées. C’est notamment le cas de la suite Hestia Système, spécialisée dans la gestion des repas en collectivité, que nous comptons déployer plus largement au cours de l’année 2022. Cette solution numérique est en effet en parfaite adéquation avec les problématiques actuelles des établissements de santé : elle contribue à renforcer le parcours individualisé du patient tout en répondant aux enjeux de gestion du temps soignant et de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ouvert à tous, le portail myHestia renforce d’ailleurs le parcours individualisé du convive qui peut choisir et personnaliser son menu.Dédiée à tous les convives, myHestia couvre un large champ d’action, consacré à la prise de commandes des repas. À l’instar du reste de la suite Hestia Système, elle a été spécialement pensée pour la restauration collective en établissement sanitaire et médico-social, pour des séjours courts, moyens ou longs. Accessible à partir d’un ordinateur, d’une tablette, d’un smartphone ou d’une borne tactile, elle permet aux patients, aux personnels et aux invités de bénéficier de tout un panel de services, tout en étant également adaptée au portage à domicile.Si Hestia Système connaîtra cette année un déploiement à plus large échelle, myHestia accélèrera pour sa part le développement du paiement en ligne. Cette fonctionnalité, qui a été prévue dès sa création, se met déjà en place dans plusieurs établissements. Parfaitement sécurisé, ce paiement s’appuie sur des acteurs reconnus pour que l’usager puisse régler une prestation à l’aide d’une simple carte bancaire. Plusieurs applications sont d’ailleurs possibles, comme l’achat de coupons prépayés pour les repas des personnes extérieures à l’établissement, afin de fluidifier le parcours des visiteurs. Toujours aussi simple à utiliser, myHestia continuera donc de renforcer l’autonomie des usagers, qu’il s’agisse des patients ou de leurs proches.Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.