Zembro Plus, la nouvelle alarme personnelle connectée pour les patients atteints de troubles cognitifs

Si on ne peut pas enrayer totalement la maladie on peut faciliter la vie des malades et de leur entourage et la technologie se présente comme un moyen simple à déployer et peu coûteux pour répondre à ce besoin.



C’est dans cette optique, que Zembro a développé Zembro Plus : une montre de détection d’égarement spécialement conçue pour les personnes atteintes d'Alzheimer et de troubles cognitifs. Cette montre permet aux soignants et à la famille de rester connectés à chaque instant avec la personne qui la porte et d’intervenir si besoin.



Zembro Plus intègre les fonctionnalités suivantes pour plus de sérénité :

- un système anti-égarement : une alarme est déclenchée sur le smartphone de l’aidant ou sur le plateau de surveillance lorsque l’utilisateur sort de la zone de vie paramétrée en amont. En effet, les patients atteints de troubles cognitifs peuvent facilement se perdre, et l’arrivée de l’hiver peut se révéler être un facteur dangereux pour leur santé ;

- la géolocalisation intra-muros : des balises de sécurité Bluetooth, à répartir dans la zone de vie, permettent une géolocalisation plus précise, plus rapide et moins énergivore du porteur de la montre. Ainsi, si celui-ci déclenche une alerte, la montre notifiera à l’aidant sa situation géographique exacte lui permettant ainsi d’intervenir rapidement ;

- un fermoir sécurisé : aucun risque de perte ou d’oubli, la montre reste bien accrochée !

- la détection d’absence de mouvement : pour s’assurer du bon port de la montre, 3 capteurs de mouvements déclencheront une alerte après un certain délais si aucun mouvement n’est constaté ;

- le service d’alerte Professionnel 24/7 : la plateforme d’écoute Zembro est disponible 24/7 en cas de besoin.



« Avec la montre Zembro, nous avons réussi à remettre le lien intergénérationnel au centre des familles en permettant à des milliers de personnes en situation de fragilité de rester connectées à leurs proches et de pouvoir les avertir d’un besoin d’assistance. Nous souhaitons nous concentrer sur l’aide aux personnes dont le niveau de dépendance est accru, et où la seule aide familiale n’est parfois plus suffisante », explique Olivier Lenoir, Directeur France de Zembro.