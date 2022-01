"Voyage au cœur du système de santé" de Hervé Dumez & Étienne Minvielle : 100 témoignages pour apprendre à gérer avec la crise

Elle revient sur les grandes questions qui se sont posées : y a-t-il excès de centralisation, les médecins ont-ils repris le pouvoir sur l’hôpital ? et bouscule les idées reçues.Ce n’est pas d’une énième réforme de structure dont ont besoin l’hôpital et le système de santé. Alors même qu’il a mauvaise presse, associé qu’il est uniquement à la contrainte financière, c’est bien le management qu’il faut développer, mais un management de proximité centré sur le parcours du patient, d’anticipation des futures menaces, et inclusif, où les tutelles guident et accompagnent l’initiative locale. C’est ce qu’a montré la gestion de la crise Covid, dans ses réussites comme dans ses problèmes.L’enjeu est crucial : d’autres crises sont probables et le système de santé doit donc apprendre à gérer avec la crise."Dans la continuité de leur brillant rapport publié au tout début de la crise de Covid-19, Hervé Dumez et Etienne Minvielle, enseignants-chercheurs à l’Ecole polytechnique, offrent dans cet ouvrage une analyse rigoureuse et passionnante, identifiant les fondements de l'amélioration et de la construction de la résilience de notre système de santé : une focalisation sur le parcours patient et une approche managériale de proximité et décentralisée", explique Eric Labaye, Président de l’Ecole polytechnique