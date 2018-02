Vers un retour au dialogue avec l’AP-HM: GIPTIS attend un engagement ferme sur l’octroi du terrain prévu

Toutefois, GIPTIS a pour cela besoin de la confirmation ferme et définitive de l’octroi de la parcelle attribuée en 2015. Il ne reste que 10 semaines pour engager le projet GIPTIS dans le processus d’approbation de la Banque Européenne d’Investissement et confirmer ainsi les 22 millions d’euros auxquels le projet est éligible. Un changement de foncier à ce stade si tardif signifierait : un recul de 4 années pour les malades atteints de maladies génétiques rares, la refonte totale du projet (architectural, économique et financier), la perte de plusieurs millions d’euros et la perte de cette formidable opportunité de financement européen.



Sur le terrain promis à GIPTIS se trouve la pharmacie de l’AP-HM dont le bâtiment est devenu inadapté. Créer GIPTIS et doter l’AP-HM d’un projet ambitieux et moderne pour la pharmacie est possible.



Sur la base d’un engagement ferme de l’AP-HM d’octroi de la parcelle, l’équipe GIPTIS s’engage à tout mettre en œuvre pour travailler de concert sur ces deux projets indispensables pour les malades et le rayonnement de l’excellence de la communauté scientifique et médicale du territoire.