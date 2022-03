VILLA M lance le programme d'accélération "Impulsion" à destination des start-ups de la santé de demain

Un accès à des panels qualifiés issus d’une communauté de 150 000 professionnels de santé.

Un mentorat assuré par les partenaires iMpulseuses et iMpulseurs du programme.

L’organisation de masterclasses avec des experts métiers.

Un networking sectoriel avec les évènements santé de Villa M.

La mise à disposition d’un catalogue de prestataires qualifiés (RH, gestion, commercial, juridique, communication...).

Un partage de connaissances terrain des praticiens et du marché de la santé.

L’utilisation des espaces innovation de Villa M (co-working, modules privatifs de démonstration, salle de design thinking...).

​Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2022. Les entreprises candidates devront indiquer sur le site du programme leurs motivations à rejoindre iMpulsion ainsi qu’une thématique parmi : aide au diagnostic, augmentation du temps médical, cabinet 2.0, formation médicale, mobilité responsable des professionnels de santé, parcours de soins, prévention et bien-être, QVT des soignants ou services beyond the pill.