Unicancer lance sa plateforme présidentielle

En cancérologie, l’essor de la science, de la recherche et des nouvelles technologies permettent aujourd’hui de mieux dépister, de mieux soigner et de mieux vivre avec un cancer. Les innovations du secteur sont autant scientifiques, médicales, qu’organisationnelles : les parcours ainsi que la coordination des acteurs évoluent, faisant des patients et des aidants de véritables partenaires. Pourtant, malgré les progrès considérables réalisés, le cancer reste la 1ere cause de mortalité en France.



L’amélioration de la prise en charge globale, interactive et innovante des patients est une priorité pour Unicancer. Cela passe par des actions prioritaires visant à promouvoir le dépistage, la prévention, soutenir le développement des outils numériques et de l’utilisation des données de vie réelle pour optimiser les parcours de soins. Des défis doivent par ailleurs être relevés sur l’attractivité des métiers, la formation, le soutien à la recherche et à l’innovation.



Fort de ce constat, Unicancer lance ainsi sa propre plateforme de consultation : une démarche participative ouverte aux acteurs de la lutte contre le cancer et à l’ensemble des citoyens qui souhaitent contribuer par leurs propositions à faire avancer cette dernière.



Sur la plateforme, figureront dans quelques semaines les propositions d’Unicancer qui pourront être commentées et évaluées. D’autres propositions pourront être rajoutées pendant deux mois.



Cette plateforme s’inscrit dans des actions diverses d’autres acteurs et instituions, engagés dans la lutte contre le cancer. En particulier Unicancer est en lien et en phase avec les projets de l’Institut national du cancer qui, au travers de sa stratégie décennale, structure de nombreuses actions essentielles en recherche, prévention et développement.



« A travers cette plateforme collaborative, nous souhaitons confronter et recueillir les propositions de nos concitoyens afin de porter lors des élections présidentielles et du prochain quinquennat, des objectifs communs et ambitieux pour faire face à l’ensemble des défis de la lutte contre le cancer », explique Jean-Yves Blay, Président d’Unicancer.