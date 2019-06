Une nouvelle unité de médecine physique et de réadaptation enfant du CHU de Rennes sur le site de la Polyclinique Saint-Laurent

En 2015, des réflexions étaient lancées entre les différents partenaires des SSR pédiatriques d’Ille -et-Vilaine (centre Rey-Leroux, service de médecine physique et de réadaptation enfant du CHU et centre médical et pédagogique de Beaulieu) et les secteurs médico- sociaux, sous l’égide de l’Agence régionale de santé, afin de réorganiser l’offre et mieux répondre aux besoins de la population.



En juin 2018, l’ARS prenait les décisions suivantes :

- arrêt de l’activité sanitaire du centre Rey-Leroux avec un renforcement de l’offre médico-sociale,

- poursuite de SSR spécialisés neuro-locomoteur,

- développement d’une offre de SSR polyvalents centrée sur l’adolescent au centre médical et pédagogique de Beaulieu.



Parallèlement, l’activité de SSR spécialisés dans les affections de l’appareil locomoteur et du système nerveux au sein du service de MPR enfant du CHU se poursuivait avec une augmentation capacitaire pour l’accueil des enfants polyhandicapés de 0 à 18 ans d’une part et le développement d’une offre de SSR polyvalents et de SSR spécia lisés dans les affections digestives, endocriniennes et métaboliques pour les enfants de moins de 12 ans d’autre part.