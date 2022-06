Une "Échappade" artistique au CHI Créteil grâce à l'artiste Léopoldine Roux

Dans le cadre du projet « Échappade » destiné à « faire rentrer l’art à l’hôpital », l’artiste plasticienne Léopoldine Roux s’est rendue dans l’Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA) et l’Unité de Gériatrie Aiguë (UGA) afin de proposer aux professionnels des ateliers de création artistique.Au cours de ces deux ateliers, l’artiste a pu partager sa démarche artistique et inviter les professionnels à créer des œuvres en réinterprétant des copies agrandies de cartes postales historiques de la ville de Créteil.Ainsi, plus de 30 professionnels de santé ont pris part à cette pause poétique, guidée par l’artiste et sa technique artistique consistant à venir poser des touches de couleurs, à l’aide de vernis à ongles ou de marqueurs, sur des cartes postales en noir et blanc d’anciens paysages urbains et ruraux de la ville de Créteil et de ses environs des années 1900 - 1950.Chaque participant a ainsi pu laisser libre court à son imagination en jouant avec les couleurs, les formes, les volumes : « Les couleurs attirent l'œil, intriguent et éveillent la curiosité. De pouvoir créer et exposer nos œuvres permet un lien entre nous soignants, notre lieu de travail et les patients qui peuvent les observer » explique Séverine Hubert, psychomotricienne.La trentaine d’œuvres réalisées par les soignants au cours de ces ateliers viennent décorer les espaces de circulation des deux services de soins permettant aux patients et soignants de découvrir ces images anciennes revisitées. 6 œuvres, grand format, réalisées par l’artiste dans son atelier de Bruxelles, en Belgique, viennent compléter les œuvres exposées.Mme Vauconsant, Directrice Générale des Hôpitaux Confluence salue le travail artistique réalisé : « L’artiste Léopoldine Roux nous invite au travers de ses œuvres à un voyage poétique dans le temps. Je félicite également nos professionnels de santé pour la qualité des œuvres réalisées. Grâce à leur créativité et leur inventivité, les patients et les professionnels pourront voyager dans la ville de Créteil d’autrefois, de manière esthétique, douce et colorée. »