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Un serious game mobile pour former les soignants à la prise en charge de la douleur au Centre Léon Bérard

Rédigé par Rédaction le Lundi 19 Octobre 2026 à 13:07 | Lu 48 fois

Imaginé et créé par Sullivan Gérard, infirmier expert douleur au Centre Léon Bérard, centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, le « Chariot des erreurs » propose aux soignants une formation immersive et ludique, directement dans les services. Inspiré du principe de la chambre des erreurs, ce dispositif mise sur la simulation et le travail en équipe pour sensibiliser les professionnels aux risques liés aux soins et renforcer les bonnes pratiques.