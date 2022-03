Un savoir-faire unique pour optimiser ses plateaux techniques 

Nous regroupons en effet des compétences issues d’horizons multiples, ce qui nous permet d’être acteurs des nouvelles dynamiques à l’œuvre dans le monde de la santé. Nos interventions s’articulent plus précisément autour de trois axes. L’ingénierie financière, avec des solutions souples et évolutives notamment basées sur le financement à l’usage des équipements médicaux, pour prendre en compte les avancées technologiques mais aussi assurer une gestion raisonnée du parc. L’audit et le conseil, pour optimiser l’existant en s’appuyant par exemple sur l’analyse des données d’exploitation. Et le volet e-santé/data, qui couvre à la fois la gestion des équipements en temps réel, le stockage des données au format HDS, ou encore la cybersécurité avec, entre autres, une solution préventive de supervision capable de détecter en amont les attaques et risques de cyberattaques.Après plus de 10 ans passés auprès du secteur privé et libéral, nous avons en effet souhaité mettre notre expertise pluridisciplinaire à disposition des établissements de santé publics, afin que les professionnels hospitaliers puissent pleinement se consacrer à leur mission première – prévenir, guérir, soigner. Nos solutions contribuent à accompagner les évolutions auxquelles ils font face, par exemple la territorialisation des parcours et la lutte contre la désertification médicale, et sont à ce titre capables de s’adapter aux spécificités de chacun, depuis l’EHPAD au CHU en passant par l’intégralité d’un GHT. Plusieurs offres sont d’ailleurs reconnues et portées par les centrales d’achat publiques, UniHA, l’UGAP et le RESAH, y compris le volet Audit et Conseil, aujourd’hui référencé par le Pôle Appui Conseil d’UniHA – preuve, s’il en est, de son adéquation avec les exigences et attentes actuelles.Nous comptons bien poursuivre et élargir nos partenariats avec les centrales d’achat publiques, en particulier en matière d’audit, car nous sommes convaincus que les hôpitaux ont ici tout à gagner en termes de performance économique et organisationnelle. Dans cette même optique, mais aussi pour faire écho aux enjeux de performance environnementale, nous accélérons le déploiement de nos offres de valorisation de dispositifs médicaux à des fins d’optimisation de gestion, de revente ou encore de déchétisation conformément à la réglementation. Nous continuerons par ailleurs de muscler nos effectifs tout en développant notre présence dans les autres pays européens, où certaines pratiques peuvent être source d’enseignements. Nous poursuivrons, enfin, notre contribution au débat public pour jouer pleinement notre rôle d’acteur sanitaire. Nous venons d’ailleurs de mettre en place un mécénat avec l’EHESP pour co-construire dès à présent les réponses aux enjeux de demain, particulièrement en ce qui concerne l’impact des nouvelles technologies sur les organisations sanitaires.Article publié dans l'édition de février 2022 d'Hospitalia à lire ici.