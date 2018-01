Un outil de communication créé par des soignants pour les patients de réanimation

Bob n’aurait pu voir le jour sans l’implication et la pugnacité du psychologue du service, Yann GOGAN. Il a passé des heures entières à développer l’outil et à implémenter des grilles et des pictogrammes pour les rendre les plus simples d’utilisation. Le système (ordinateur + Eye tracker) est couplé à un pied roulant multidirectionnel afin de le placer face au visage du patient alité, quelle que soit sa position. « J’ai adapté un logiciel freeware au monde de la réanimation. D'un simple regard, le patient peut sélectionner des pictogrammes, et ainsi décrire ses besoins physiologiques, son état psychologique, demander à voir des personnes, etc. ».



Les patients et leur entourage sont très satisfaits, à l’image de ce jeune patient victime d’un accident de moto « C’est bien, j’ai pu poser toutes mes questions alors que je ne pouvais pas parler », témoigne-t-il. L’équipe soignante est également convaincue par ce système qui répond pleinement au besoin de relation réciproque entre les patients et les soignants et permet ainsi d’optimiser la qualité de la prise en charge.



« Un autre service de réanimation en France s’est doté ce type d’outil, acheté plusieurs milliers d’euros auprès d’un fabriquant, alors que nous avons développé le nôtre pour moins de 800 euros. Nous sommes convaincus que cette méthode pourrait être utilisée dans d’autres services qui ont à gérer le handicap, en neurologie par exemple. La possibilité de communiquer est un atout psychologique évident », conclut le Pr Nicolas BRUDER.