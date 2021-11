Tristel ClO2, une chimie unique issue de la synthèse du dioxyde de chlore

« Tristel a mis au point une chimie unique issue de la synthèse du dioxyde de chlore (ClO 2 ), un oxydant au pouvoir biocide puissant. Cette technologie complexe, parfaitement maîtrisée et qui nous appartient à 100%, nous positionne aujourd’hui comme un acteur majeur de la désinfection de haut niveau pour les dispositifs médicaux », explique son directeur, Bart Leemans. Il faut dire que la chimie ClO 2 Tristel se démarque grandement par rapport aux autres solutions utilisées pour l’élimination des micro-organismes sur les surfaces et instruments médicaux. Elle ne nécessite, en premier lieu, qu’un temps de contact très court, et surtout uniforme quels que soient les pathogènes à éliminer. « C’est là une véritable innovation. Habituellement, le temps de contact varie en fonction des souches visées, ce qui peut être compliqué à mettre en œuvre », note Christian Faure, directeur commercial pour la France. La technologie Tristel offre, elle, une simplification bienvenue qui permet de lutter, en seulement 30 secondes, contre l’ensemble des micro-organismes : les bactéries, y compris le SARM, les mycobatéries dont le Bacille de Koch, les virus, et notamment les types 16 et 18 du HPV, responsables de plus de 90% des cancers de la gorge et de l’utérus, les levures et champignons et enfin les spores, dont la destruction est exigée pour la désinfection de haut niveau. Un spectre large en parfaite adéquation avec les exigences normatives et les recommandations des tutelles. Les produits Tristel sont d’ailleurs tous classés et marqués CE selon l’usage adressé.