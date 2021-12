Tabula rasa du régime de l’accès précoce des médicaments – acte 2 : un objectif de simplification au cœur des modalités d’application de la réforme

Dans un souci d’accompagner les différents acteurs en présence, de nombreux outils ont été élaborés par les autorités : Doctrine d’évaluation de la HAS, Guide permettant d’accompagner les industriels, Matrice de dossier type – Accès précoce, Modèle de PUT-RD mais également organisation de webinaires. À cette occasion, le Président de la Commission de la transparence a notamment apporté des précisions quant à la lecture qui devait être faite d’un des critères d’éligibilité, soit l’absence de traitement approprié. Cette notion doit être distinguée de celle de comparateur pertinent, et doit se lire comme une alternative thérapeutique qui peut être médicamenteuse ou non (à l’exclusion des soins de support). Cette alternative thérapeutique doit être recommandée dans la stratégie thérapeutique au même niveau que le produit soumis à autorisation, disponible immédiatement en pratique courante et pris en charge par la collectivité, et disposer de données d’efficacité et de tolérance sans perte de chance pour le patient. Dans l’hypothèse où le produit concerné et l’alternative thérapeutique ont une efficacité équivalente, la HAS appréciera alors si le produit améliore la qualité de vie et s’il apporte une amélioration à visée thérapeutique (comme un passage d’un traitement palliatif à un traitement curatif).Les efforts de lisibilité déployés par les autorités doivent êtes salués même si comme toute réforme, la refonte de l’accès précoce et de l’accès compassionnel comporte encore certaines zones d’ombres, notamment en ce qui concerne la transition entre l’ancien et le nouveau régime.*Décret n° 2021-869 du 30 juin 2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments ; Décret n° 2021-870 du 30 juin 2021 fixant les délais mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et à l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale ; Arrêté du 1juillet 2021 pris pour l'application du E du IV de l'article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; Arrêté du 1juillet 2021 relatif aux seuils graduels d'autorisations d'accès compassionnel impliquant des majorations de remises ; Arrêté du 1er juillet 2021 pris pour l'application des articles L. 162-16-5-2 et R. 163-52 du code de la sécurité sociale et relatif aux remises applicables à une spécialité pharmaceutique faisant l'objet dans une indication donnée d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 ; Arrêté du 1juillet 2021 pris pour l'application des articles L. 162-16-5-1-1 et R. 163-33 du code de la sécurité sociale et relatif aux remises applicables à une spécialité pharmaceutique faisant l'objet dans une indication donnée d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1.Article publié dans l'édition de septembre 2021 d'Hospitalia à lire ici