Soins critiques : partager les enseignements de la crise sanitaire et accompagner la réorganisation

Le volet « Parcours de soins critiques – Analyse et recommandations » émet des recommandations sur l'organisation des filières intégrant les soins critiques et la sécurisation des trajectoires des patients.



Le volet « Régulation des soins critiques, les filières territoriales » propose un modèle de gouvernance et une démarche pour identifier les filières territoriales intégrant les soins critiques. Ce volet identifie des jalons pour construire et pérenniser ces filières en s’appuyant sur les principes d’une régulation partagée. Cette démarche s’inspire des expériences telles que le réseau traumatologie sévère en Rhône Alpes et l’observatoire régional des urgences en Occitanie...



Le volet « Informatisation des soins critiques : enjeux et solutions » définit une démarche d'informatisation des soins critiques avec des solutions organisationnelles et techniques pour faciliter les parcours des patients et optimiser l'organisation des soins critiques.