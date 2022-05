Silbo veut devenir un leader de la gestion des flux patients en 5 ans

Les besoins actuels sont conséquents et ont été mis en exergue par la crise Covid-19. Dans un contexte toujours plus tendu, une approche globale des flux patients permet de libérer plus rapidement les services d’urgence et d’améliorer la capacité de prise en charge sur les plateaux techniques.



« Notre plateforme casse les silos des organisations pour faire apparaître en temps réel l’état des ressources et des contraintes des établissements. La gestion des flux passe par une vision globale de l’organisation » précise Antoine Bohuon, fondateur et CEO de Silbo.