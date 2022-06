Silbo, la solution de référence pour la gestion des flux patients

Notre première plateforme a été créée autour des transports sanitaires, au moment de la réforme du secteur en 2018. Avec les retours utilisateurs et nos observations sur le terrain, nous avons pris conscience de l’ampleur des besoins. Nous avons donc développé avec la même volonté d’optimiser les parcours patients des solutions pour le brancardage, la gestion des lits et le bio-nettoyage. Aujourd’hui, nous travaillons aussi sur le pilotage et la planification des services de soins et des plateaux techniques. Les besoins sont importants ! Le monde sanitaire et médico-social en a pris conscience, mais ces sujets ne sont pas encore traités de manière optimale : le plus souvent, nos solutions viennent en remplacement de post-it ou d’outils « maison ». Pourtant, le recours à un outil adapté apporte une réelle plus-value aux soignants, qui traitent plus facilement ces tâches chronophages et dégagent du temps pour leurs patients.C’est en effet un bon exemple de ce que nos outils peuvent apporter aux établissements de santé. Qu’il s’agisse de la gestion des lits ou de celle des flux, l’objectif est le même : casser la logique de silos pour un partage plus fluide de l’information. C’est d’autant plus important pour la gestion des lits, car plusieurs facteurs entrent en compte. Il faut un lit disponible et propre, mais aussi des soignants qui puissent prendre en charge le patient. L'équation n’est pas évidente ! Notre solution permet aux équipes médicales d’avoir accès en temps réel à ces informations et de prendre les décisions adaptées à chaque situation : admission vers un service, transfert vers un établissement, priorisation d’une sortie. En fluidifiant la file des patients admis aux urgences, c’est une solution qui diminue la pression sur les équipes et leur permet de gagner du temps. Cette solution est applicable à l’échelle d’un établissement ou d’un territoire et peut aussi fournir des prédictions sur les taux d’occupation attendus.Silbo se base sur des données pertinentes, structurées et partagées. Un enjeu majeur concerne donc l’organisation préalable de ces informations clés. Nos outils numériques fonctionnent ensuite grâce à des algorithmes et à l’intervention humaine. Nos outils n’ont pas vocation à remplacer l'humain, bien au contraire, car notre objectif est de permettre aux professionnels de santé de se responsabiliser davantage en disposant des bonnes informations. La décision finale revient toujours au soignant, qui reste au centre de la démarche. Plus qu’un éditeur de logiciel, on se définit comme un fournisseur de solutions : des solutions techniques, organisationnelles et humaines.Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.