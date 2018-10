Sérialisation des médicaments : Maincare Solutions Copilote lance son module SerialCop pour répondre à la nouvelle réglementation

« Nous avons largement associé les utilisateurs finaux à la conception du module. Nous avons réalisé avec eux de nombreuses simulations en environnement réel pour répondre au mieux à tous les cas de figures possibles et faire en sorte que la directive les impacte le moins possible dans leur quotidien »,indique Jacques Michel, Directeur de la Business Unit Copilote.



Ainsi le module SerialCop intègre les processus robots et permet notamment la lecture continue de plusieurs codes-barres à la suite pour un envoi groupé des numéros de série scannés au serveur France-MVO et une perte de temps minimisée à chaque réception.



Le module SerialCop a été certifié le 3 octobre 2018 par France MVO, organisme en charge de la mise en œuvre et de la gestion du système de vérification en France.



Le déploiement prochain du module SerialCop s’inscrit dans une série d’évolutions majeures apportées à la solution Copilote ces derniers mois. Celle-ci équipe aujourd’hui plus de 450 sites, dont 155 sites hospitaliers, parmi lesquels le Centre Hospitalier de Perpignan et le Groupe Hospitalier du Havre qui ont dernièrement fait le choix de la solution, ou encore l’Union Hospitalière de Cornouaille pour le gestionnaire d’entrepôt de sa PUI de territoire, une première en France.