Santé numérique : l’Université de Strasbourg lauréate de deux projets innovants sur ce secteur émergent

Placer l’innovation au cœur des programmes de formation en santé numérique (systèmes d’information, e‑santé, dispositifs médicaux et biomédicaux…)

Former au pilotage du système de santé par la donnée (rendu possible grâce à l’abondance des données numériques) ;

Former à l’accompagnement du changement en connaissant mieux les besoins numériques des professionnels.

Le projet « Formation en numérique pour la santé et la médecine 5P par l’innovation » est piloté par l’Institut Mines‑Télécom. Il est co-piloté, au sein d’un consortium, par l’Université de Strasbourg, via son école d’ingénieurs Télécom physique Strasbourg et sa Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé. Il associe aussi desopérateurs économiques et autres acteurs (ASINHPA, FEIMA, SIB, Alcatel-Lucent, Forum Living Labs Santé Autonomie, OpenCareLab, CMQA&I, Theraclion,...). Ce projet a obtenu 2,2M€ du programme 2030 sur un budget global de 3,9 M€.Il contribue à développer des formations en santé numérique à destination des spécialistes en informatique qui sont étonnamment peu nombreuses en France, aussi bien au niveau des mentions de master que des spécialités d’écoles d’ingénieur. Il permettra de développer la culture en santé numérique chez les spécialistes en informatique pour accroitre leur insertion professionnelle dans le secteur de la santé.Ce projet national complète les offres de formation proposées par les différentes universités médicales en ciblant les enjeux de la transformation du numérique et en s’engageant dans la conception des systèmes numériques de demain en santé. Le projet NSM5P développera les enseignements suivants dans le cadre des formations pour :Le projet « Formation en Numérique pour la santé et la médecine 5P par l’innovation » articulera une nouvelle offre de formation autour d’un Mastère Ingénieur santé numérique et d’un panel de modules certifiants en formation continue, à destination d’un public large. Il ambitionne de former plus de 4 200 personnes – principalement de futurs ingénieurs, ingénieurs en poste et professionnels de santé - et d’en sensibiliser 4 000 durant toute la période du projet qui est de 4 ans.Le consortium NSM5P envisage aussi de pouvoir labéliser des formations développées par des universités et qui répondent aux enjeux portés par le consortium NSM5P.« La santé numérique est un domaine d’excellence de l’université de Strasbourg tant en recherche qu’en enseignement avec de nombreuses innovations visibles à travers les startups issues de l’université au sein de l’incubateur SEMIA/Quest-for-Change. Toutes les formations médicales en Alsace sont associées au projet qui bénéficie de la politique très volontariste d’universitarisation des professions de santé de l’Université de Strasbourg et de sa faculté de médecine. » Michel de Mathelin, premier vice-président et vice-président Relations avec le monde socio-économique et valorisationde l'Université de Strasbourg« Les deux projets sont emblématiques de l’engagement fort de l’Université de Strasbourg en faveur de l’innovation pédagogique. Ils témoignent de la dynamique pour servir la diversité des publics et des besoins de formation ainsi que de la volonté de proposer des modalités de formation innovantes et adaptées aux nouvelles manières d’apprendre à tous les moments de la vie. Ces formations de haut niveau s’appuient sur la recherche la plus actuelle et répondent aux attentes en termes d’enjeux professionnels et sociétaux. » Sophie Kennel, vice-présidente déléguée à la transformation pédagogique à l'Université de Strasbourg