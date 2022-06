Santé du futur en Pays de la Loire : Favoriser l’innovation au service des usagers et des professionnels de santé

Certaines innovations relèvent plus spécifiquement du niveau national, c’est notamment le cas des innovations thérapeutiques. En revanche, les innovations organisationnelles et technologiques émergent le plus souvent des professionnels eux-mêmes au sein des territoires. La région des Pays de la Loire a de nombreux porteurs d’innovation (dans et hors le système de santé), l’ARS a connaissance ou est sollicitée sur de nombreuses initiatives.Face au développement de ces innovations et les sollicitations nombreuses des professionnels et des industriels, il est apparu nécessaire pour l’ARS, lors de l’élaboration de son Projet regional de santé (PRS) arrêté en 2018, de poser un cadre permettant de prioriser et de faire émerger des innovations porteuses de sens au regard de notre stratégie régionale de santé, afin d’améliorer le service rendu à l’usager, les pratiques des professionnels et leur organisation. Cette volonté est traduite au sein du Projet régional de santé par l’orientation stratégique « Développer une stratégie de déploiement de l'innovation », qui prévoit de :• Favoriser l’innovation au service des enjeux de la stratégie régionale de santé• Construire et développer les liens pour orienter et accompagner les acteurs de l’écosystème• Evaluer les innovations et s’assurer de leur généralisationL’ARS s’appuie pour cela sur l’initiative des acteurs et soutient leurs capacités d’innovation. Elle met en place une organisation interne de veille, de repérage et de soutien pour répondre à cet enjeu. Elle met également en place un dispositif d’accompagnement pour les projets identifiés comme étant à fort potentiel sur les thématiques prioritaires du PRS, notamment par le biais d’un appel à projets centré sur l’innovation.