Santé des soignants en IDF : SPS lance ses Rencontres Territoriales avec une première étape à Paris le 28 septembre

Alors que l’Île-de-France concentre plus de 25 % des sollicitations nationales auprès des dispositifs d’aide de SPS, l’association concrétise son engagement d'« aller-vers » les professionnels et étudiants en santé. L’objectif de ces rencontres départementales est de rassembler et fédérer l'ensemble des acteurs locaux, institutionnels, professionnels de santé et associations de terrain afin d'apporter des solutions concrètes face à l’épuisement professionnel et la détresse psychologique.
1er rendez-vous : « Paris en action pour la santé des soignants et des étudiants en santé »
La première rencontre territoriale francilienne se tiendra :
- le lundi 28 septembre 2026 de 14h à 22h
- à la Mairie du 17e arrondissement de Paris (16-20 rue des Batignolles, 75017)
Au programme de cet événement, des temps forts d'échanges, des tables rondes réunissant notamment des acteurs de proximité (tels que les CPTS parisiennes) et des présentations de dispositifs de prévention et de soutien aux professionnels de santé.
> Découvrir le programme complet et s'inscrire
- le lundi 28 septembre 2026 de 14h à 22h
- à la Mairie du 17e arrondissement de Paris (16-20 rue des Batignolles, 75017)
Au programme de cet événement, des temps forts d'échanges, des tables rondes réunissant notamment des acteurs de proximité (tels que les CPTS parisiennes) et des présentations de dispositifs de prévention et de soutien aux professionnels de santé.
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8 étapes au plus près des territoires franciliens
Cette journée parisienne marque le coup d'envoi d'un tour d'Île-de-France qui couvrira les 8 départements de la région. La rencontre suivante aura lieu à Sèvres le 13 octobre prochain. Toutes les dates seront annoncées sur la page dédiée du site SPS.
En complément de ces rencontres, SPS déploie plusieurs actions de proximité directes :
• Interventions sur site : organisation de stands d'information et de prévention, visites de services dans les structures sanitaires et médico-sociales.
• Réseau d'ambassadeurs : identification de relais régionaux pour repérer, écouter, orienter et prévenir la souffrance au travail.
• Lancement d'une campagne média : un dispositif digital ambitieux déployé du 28 septembre au 23 octobre pour orienter les soignants vers les ressources d'aide (numéro vert, Maison des Soignants, ateliers de prévention).
En complément de ces rencontres, SPS déploie plusieurs actions de proximité directes :
• Interventions sur site : organisation de stands d'information et de prévention, visites de services dans les structures sanitaires et médico-sociales.
• Réseau d'ambassadeurs : identification de relais régionaux pour repérer, écouter, orienter et prévenir la souffrance au travail.
• Lancement d'une campagne média : un dispositif digital ambitieux déployé du 28 septembre au 23 octobre pour orienter les soignants vers les ressources d'aide (numéro vert, Maison des Soignants, ateliers de prévention).