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Santé des soignants en IDF : SPS lance ses Rencontres Territoriales avec une première étape à Paris le 28 septembre

Rédigé par Rédaction le Jeudi 24 Septembre 2026 à 10:31 | Lu 188 fois

Dans la continuité de l’annonce de son plan d’action régional 2026- 2027 soutenu par l’ARS Île-de-France, SPS, l’institut pour la santé des soignants, passe à l’action sur le terrain. Le lundi 28 septembre 2026, Paris accueillera la première des 8 Rencontres Territoriales prévues dans l'ensemble des départements franciliens.