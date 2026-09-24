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Communication santé et qualité de vie au cœur de l’édition 35 du Festival de la Communication Santé

Rédigé par Rédaction le Jeudi 24 Septembre 2026 à 10:25 | Lu 202 fois

Depuis 35 ans, le Festival de la Communication Santé réunit l’ensemble de l’écosystème de la santé et de sa communication : professionnels de santé, associations de patients, industriels, établissements de soins, médias, agences, start-ups, collectivités territoriales, assureurs, mutuelles, écoles et étudiants. Les 26 et 27 novembre 2026 à Deauville,

le Festival célébrera sa 35ème édition autour d’un thème suivant : « Communication santé et qualité de vie : informer aujourd’hui, mieux vivre demain ! ».