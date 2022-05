SantExpo : les Hôpitaux Confluence à l’avant-garde de la Qualité de Vie au Travail

Le département QVT a été créé en 2018 avec pour objectif de : faciliter l’accès et le maintien à l’emploi, favoriser l’expression, prévenir les risques psychiques professionnels et concilier au mieux vie privée/vie professionnelle. Il rassemblait les deux assistants sociaux du CHIC et du CHIV, une psychologue et un référent handicap tous impliqués dans des actions curatives. En 2020, l’arrivée d’un conseiller prévention pour renforcer l’équipe permet d’élaborer un plan d’actions impliquant les soignants. Programme bouleversé par la crise sanitaire...Fortement mobilisé par l’épidémie de Covid-19, les Hôpitaux Confluence ont soutenu leur personnel hospitalier en leur proposant deux espaces d’accueil et de décompression nommés « La Bulle » au CHIV, « Le Cocon » au CHIC. Les équipes hospitalières ont ainsi eu la possibilité de bénéficier de pause-café et de collation, de récupérer et prendre soin de soi grâce à des séances de massage, de réflexologie et de cocons à micro-siestes Nap&Up. L’intervention d’un barbier et d’un coiffeur a aussi permis à aux professionnels de profiter d’une prestation utile et pratique.« Le Covid a mis en évidence que les personnels appréciaient fortement que l’on s’intéresse à chacun de façon individuelle et non collective, comme c’est généralement le cas. En 2022, nous en avons fait un axe de travail prioritaire », explique Aurélien Stival, Directeur des Ressources Humaines du CHIC et coordonnateur RH au niveau du groupe hospitalier des Hôpitaux Confluence.