SantExpo 2021 : Une première dans l'aide à la prescription dans les hôpitaux avec Dedalus et Posos

En effet, la charge de travail des soignants n'a jamais été aussi importante, tout comme la quantité d'informations disponibles. Les médecins sont contraints de prendre rapidement des décisions thérapeutiques et ont besoin de pouvoir valider leurs choix cliniques. Posos répond à ce besoin d'assistance à la prise de décision en permettant aux médecins et aux soignants d'accéder facilement aux informations de prescription pertinentes pour un patient donné. Posos est désormais compatible avec plus de 200 hôpitaux en France, pour servir plus de 100.000 médecins.Comment cela fonctionne-t-il ? Grâce à une Intelligence Artificielle capable de comprendre les interrogations relatives aux médicaments et les pathologies, Posos croise les dernières connaissances pharmacologiques avec les données du patient et apporte des réponses personnalisées et directement exploitables en pratique clinique quotidienne.Le module Posos est désormais mis à disposition dans les DPI de Dedalus. Ainsi, les données du DPI (traitements, âge, poids, etc.) sont automatiquement communiquées à Posos pour permettre aux professionnels de santé d'obtenir une réponse contextualisée en fonction du patient en quelques secondes. Un soignant peut donc rapidement identifier la source d'un effet indésirable pour un patient polymédiqué ainsi que les alternatives médicamenteuses mieux tolérées. Pour la première fois, il est possible de croiser des données sur plusieurs médicaments en même temps et plusieurs antécédents et conditions patient. Et pour encore plus de facilité, Posos est disponible sur ordinateur, mais également sur téléphone et tablette avec l'application mobile.« Nous avons l'ambition d'accompagner un maximum de professionnels de santé et de simplifier leur pratique quotidienne avec le meilleur de l'innovation. Nous voulons aider les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, dans leurs défis cliniques de tous les jours. C'est un réel privilège de compter Dedalus comme partenaire clef dans cette mission », conclut Samy Merad.